Разведка США проверяла версию о сбежавшем в Южную Америку Гитлере

Агенты американской разведки как минимум до 1955 года рассматривали версию о том, что Адольф Гитлер не застрелился в бункере в 1945 году, а сумел сбежать в Латинскую Америку. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы ЦРУ, на которые обратил внимание таблоид New York Post.

В октябре 1945 года Военное министерство США направило в ФБР сообщение об убежище в Аргентине, которым, по предположению разведчиков, мог бы воспользоваться Гитлер. Согласно отчету, владелица спа-отеля в Ла-Фальде еще до создания нацистской партии предоставила Йозефу Геббельсу в пользование свой банковский счет, на котором было 30 тысяч марок.

Фото: архив ЦРУ / cia.gov Фото: архив ЦРУ / cia.gov

По данным разведки, дружба женщины из Аргентины с Гитлером стала настолько крепкой, что во время ежегодного посещения Германии она вместе семьей останавливалась в той же гостинице, где находился Гитлер. Агенты утверждали, что отель в Ла-Фальде сделал все приготовления, чтобы принять Гитлера.

В другом документе от октября 1955 года агент ЦРУ с позывным CIMELODY-3 сообщил, что его друг разговаривал с человеком, который представился бывшим членом СС Филиппом Ситроеном и утверждал, что Гитлер жив и находится в Колумбии.

В подтверждение своих слов Ситроен показал другу американского агента фотографию с человеком, похожим на Гитлера. Мужчина тайно ненадолго забрал снимок, чтобы CIMELODY-3 успел ее скопировать, говорится в отчете. На обороте фотографии мужчина, похожий на Гитлера, был подписан именем Адольф Шриттельмайор, также там было написано: «Тунха, Колумбия, 1954».

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Спустя месяц ЦРУ позволило передать человеку под кодовым именем GIRELLA информацию об истории Шриттельмайора. При этом в документе отмечается, что по этому вопросу пришлось бы приложить «огромные усилия», при этом маловероятно, что удастся что-то выяснить, поэтому агентам ЦРУ предложили прекратить расследование.

Ранее стало известно, что в ЦРУ существовал секретный проект по «контролю над разумом», в ходе которого агенты ставили опыты над людьми с использованием наркотиков, гипноза, изоляции, сенсорной депривации, электрошока и «других экстремальных методов контроля поведения». Также спецслужбы США пытались использовать ясновидящих в своих расследованиях.