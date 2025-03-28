СМИ: ЦРУ прибегали к помощи ясновидящих

Спецслужбы США прибегали к помощи экстрасенсов в рамках секретных разведывательных проектов, сообщает The Independent со ссылкой на рассекреченные документы ЦРУ. В переписке их называли «удаленными наблюдателями» и просили найти предметы, описанные в религиозных текстах.

Одному из таких «наблюдателей» поручили найти Ковчег завета. Этот объект упоминается в иудаистских и христианских религиозных текстах, они описывают его как позолоченный деревянный сундук, в котором хранятся десять заповедей, которые были дарованы пророку Моисею богом. Подтверждений реальности существования данного предмета не существует, однако экстрасенсы ЦРУ смогли описать систему его защиты и примерное расположение.

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В одном из сеансов «наблюдатель» под номером 32 получил задачу идентифицировать Ковчег. Экстрасенс заявил, что он находится в одной из стран Ближнего Востока под охраной «сущностей». «Цель — это контейнер. Внутри этого контейнера находится другой контейнер. Цель сделана из дерева, золота и серебра. По форме похожа на гроб и украшена серафимами», — так предмет описал «наблюдатель».

Также «наблюдатель» изобразил на листке бумаги одного из серафимов и мумии. Он добавил, что «разглядел» визуальный вид окружающих зданий — по их куполам «наблюдатель» сделал вывод, что Ковчег находится рядом с неназванной мечетью. Экстрасенс также уточнил, что искать его стоит под землей в темном и влажном помещении.

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В ходе сеанса «выяснилось», что Ковчег охраняется существами, которые уничтожат тех, кто попытается его повредить. «Лица, вскрывающие контейнер путем взлома или удара, уничтожаются защитниками контейнера с помощью неизвестной нам силы», — заявил «наблюдатель». Он также отметил, что предмет будет открыт только «уполномоченным» лицом.

«Существует аспект духовности, информации, уроков и исторических знаний, выходящий далеко за рамки того, что мы знаем сейчас», — так «наблюдатель» прокомментировал сущность Ковчега. «Сеанс» состоялся в конце 1988 года в рамках проекта Sun Streak. Журналисты утверждают, что в его рамках ЦРУ пыталось воспользоваться услугами людей, заявивших об обладании особыми способностями.