В США пообещали найти причину аутизма за несколько месяцев

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший, который ранее высказывался против вакцинации от коронавируса, связывал Wi-Fi и 5G с возникновением рака и утверждал, что СПИД не связан с ВИЧ, пообещал провести «масштабные испытания и исследования» для определения причины аутизма в течение пяти месяцев. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, Кеннеди, который ранее продвигал опровергнутые учеными теории о том, что аутизм связан с вакцинами, заявил на заседании кабинета министров, что в исследовательской работе «будут задействованы сотни ученых со всего мира». «К сентябрю мы узнаем, что вызвало эпидемию аутизма, и сможем устранить эти факторы», — заявил министр. Он не сообщил подробностей об исследовательском проекте или о том, какой объем финансирования будет на него выделен.

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В то же время эксперты из Американское общество аутизма предупредили, что поиск причин расстройств аутистического спектра — сложного синдрома, который изучается на протяжении десятилетий — будет непростым, и назвали эти усилия «вредными, вводящими в заблуждение и нереалистичными». «Это не хроническое заболевание и не зараза», — заявили в обществе.

Так, Кристофер Бэнкс, президент общества, задался вопросом, будут ли исследования прозрачными, и заявил, что утверждения Келлога о том, что аутизм вызван исключительно факторами окружающей среды, являются «вводящими в заблуждение теориями, которые закрепляют вредную стигму, ставят под угрозу здоровье населения и отвлекают от важнейших потребностей сообщества аутистов».

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По данным правительства США, с 2000 года число диагнозов аутизма резко возросло, и к 2020 году этот показатель среди восьмилетних детей достиг 2,77%, согласно статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний. Ученые связывают, по крайней мере, часть этого роста с возросшей осведомленностью об аутизме и расширением определения этого расстройства.

Национальный институт здравоохранения США тратит более 300 миллионов долларов в год на исследования аутизма. Учреждение называло некоторые возможные факторы риска. Среди них — пренатальное воздействие пестицидов или загрязнение воздуха, преждевременные роды или низкий вес при рождении, проблемы со здоровьем у матери и зачатие ребенка родителями в более позднем возрасте.