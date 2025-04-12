EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В США пообещали найти причину аутизма за несколько месяцев

2 минуты чтения 00:47 12 апреля

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший, который ранее высказывался против вакцинации от коронавируса, связывал Wi-Fi и 5G с возникновением рака и утверждал, что СПИД не связан с ВИЧ, пообещал провести «масштабные испытания и исследования» для определения причины аутизма в течение пяти месяцев. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, Кеннеди, который ранее продвигал опровергнутые учеными теории о том, что аутизм связан с вакцинами, заявил на заседании кабинета министров, что в исследовательской работе «будут задействованы сотни ученых со всего мира». «К сентябрю мы узнаем, что вызвало эпидемию аутизма, и сможем устранить эти факторы», — заявил министр. Он не сообщил подробностей об исследовательском проекте или о том, какой объем финансирования будет на него выделен.

Мужчина терроризировал люксовый бренд ради денег
Мужчина терроризировал люксовый бренд ради денег
Им оказался известный фотограф, снимавший войну в Украине. Он отправлял бомбы сотрудникам компании и требовал выкуп
Мир5 минут чтения

В то же время эксперты из Американское общество аутизма предупредили, что поиск причин расстройств аутистического спектра — сложного синдрома, который изучается на протяжении десятилетий — будет непростым, и назвали эти усилия «вредными, вводящими в заблуждение и нереалистичными». «Это не хроническое заболевание и не зараза», — заявили в обществе.

Так, Кристофер Бэнкс, президент общества, задался вопросом, будут ли исследования прозрачными, и заявил, что утверждения Келлога о том, что аутизм вызван исключительно факторами окружающей среды, являются «вводящими в заблуждение теориями, которые закрепляют вредную стигму, ставят под угрозу здоровье населения и отвлекают от важнейших потребностей сообщества аутистов».

Реальные Джеймсы Бонды рассказали о своей жизни
Реальные Джеймсы Бонды рассказали о своей жизни
Тезки агента 007 жалуются на тупые шутки и агрессию полиции. Как они на самом деле живут?
Мир7 минут чтения

По данным правительства США, с 2000 года число диагнозов аутизма резко возросло, и к 2020 году этот показатель среди восьмилетних детей достиг 2,77%, согласно статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний. Ученые связывают, по крайней мере, часть этого роста с возросшей осведомленностью об аутизме и расширением определения этого расстройства.

Национальный институт здравоохранения США тратит более 300 миллионов долларов в год на исследования аутизма. Учреждение называло некоторые возможные факторы риска. Среди них — пренатальное воздействие пестицидов или загрязнение воздуха, преждевременные роды или низкий вес при рождении, проблемы со здоровьем у матери и зачатие ребенка родителями в более позднем возрасте.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мужчина терроризировал люксовый бренд ради денег
Мир
Мужчина терроризировал люксовый бренд ради денег
Им оказался известный фотограф, снимавший войну в Украине. Он отправлял бомбы сотрудникам компании и требовал выкуп
00:01 12 апреля
Реальные Джеймсы Бонды рассказали о своей жизни
Мир
Реальные Джеймсы Бонды рассказали о своей жизни
Тезки агента 007 жалуются на тупые шутки и агрессию полиции. Как они на самом деле живут?
16:00
Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Общество
Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Теперь я просыпаюсь под пение птиц, а вместо офиса у меня просторная терраса
00:01
Как сделать интересный рилс
Интернет и мемы
Как сделать интересный рилс
Эти советы помогут увеличить охваты и привести новых подписчиков
17:00 10 апреля
Редкие фото царской семьи
Общество
Редкие фото царской семьи
Родоначальник документального кино был личным фотографом Николая II. Долгое время эти кадры оставались скрытыми от публики
00:01 10 апреля
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Общество
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Он повышает продуктивность и снижает тревожность
17:00 9 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования