Вертолет упал в реку в США

Вертолет упал в реку Гудзон в Нью-Йорке. The Guardian и CBS News сообщают о шести погибших. СМИ пишут, что крушение произошло между 15:15 и 15:30 по местному времени недалеко от Джерси-Сити на противоположном береге от Нью-Йорка.

По данным полиции Нью-Йорка, на борту находились трое взрослых и трое детей. Все тела были извлечены, сообщил CBS News неназванный источник. ABC News пишет, что в вертолете предположительно находилась семья туристов из Испании и один пилот.

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В соцсетях также появились видеозаписи крушения. На них видно, что вертолет почти полностью затонул и лежит в воде вверх дном, а спасательные машины скопились на берегу.

Я услышал громкий треск… Я оглянулся… и увидел, как вертолет завалился на бок и шлепнулся в воду. Я не видел, чтобы кто-то выбрался», — рассказал ABC News один из очевидцев произошедшего.

Согласно информации сервиса отслеживания полетов FlightRadar, вертолет находился в воздухе 15 минут и, вероятно, вылетел из нью-йоркского хелипорта в центре Манхэттена. Береговая охрана заявила, что остановила движение судов в этом районе и установила зону безопасности.

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ABC News пишет, что с 1977 года в результате крушений вертолетов в Нью-Йорке погибло не менее 32 человек. Последний раз это произошло в 2019 году, когда вертолет, использовавшийся для деловых поездок, врезался в крышу небоскреба на Манхэттене, в результате чего погиб пилот.

Ранее, в ночь на 30 января, в Вашингтоне пассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk). В результате крушения никто не выжил. На борту самолета находились 60 пассажиров, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов и бронзовый призер чемпионата СССР по фигурному катанию Инна Волянская, и экипаж.