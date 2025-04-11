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Интернет и мемы

В тиктоке завирусился потенциально опасный для здоровья бьюти-тренд

2 минуты чтения 14:05 | Обновлено: 14:06

Дерматолог из Нью-Йорка запустил бьюти-тренд в тиктоке — он обвязал уши канцелярскими резинками и заявил, что это помогает подтянуть черты лица и избавиться от отеков. Видео набрало 6,2 миллиона просмотров и 148 тысяч лайков, у мужчины появились многочисленные подражатели. На тренд обратило внимание издание «Коса».

Издание The New York Post со ссылкой на косметологов утверждает, что «моментальный лифтинг» канцелярскими резинками способен нарушить кровоток и повредить кожу ушей.

Дерматолога зовут Дэвид Ким, у себя в тиктоке он заявил, что для нужного бьюти-эффекта резинки достаточно подержать на ушах десять минут. По его словам, это актуальный «лайфхак из Южной Кореи». В комментариях люди писали, что держали резинки по полчаса и даже оставляли на ушах на всю ночь. Некоторые просили посоветовать похожий способ для подтягивания живота.

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Последовавшие тренду пользователи тиктока выкладывают видео, на которых показывают разные способы охвата уха, применяют резинки для волос, описывая, как у них с лица сошли отеки, скулы приподнялись, а овал лица стал более четким.

«Манипуляции вокруг ушей» действительно являются частью лимфодренажного массажа, но простое обматывание резинками не даст желаемого эффекта, заявила журналистам косметолог и основательница студии BelVer Катя Хаютина. Результат приносят не временные жгуты, а тщательно выверенные техники и массаж, объяснила она.

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Дерматолог из Аризоны, доктор наук Брук Джеффи назвав метод из тиктока «неэффективным и небезопасным». Считать, что он работает «нет абсолютно никаких оснований», добавила она, предупредив, что кожа вокруг ушей является особенно нежной и ее легко серьезно повредить.

По мнению медицинских работников и косметологов, кратковременный эффект, скорее всего, объясняется физическим напряжением кожи, а не реальным отводом жидкости из-под нее. Вскоре после того, как резинки снимаются, лицо, как правило, возвращается к своему первоначальному виду, объяснила Хаютина.

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