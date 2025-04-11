В тиктоке завирусился потенциально опасный для здоровья бьюти-тренд

Дерматолог из Нью-Йорка запустил бьюти-тренд в тиктоке — он обвязал уши канцелярскими резинками и заявил, что это помогает подтянуть черты лица и избавиться от отеков. Видео набрало 6,2 миллиона просмотров и 148 тысяч лайков, у мужчины появились многочисленные подражатели. На тренд обратило внимание издание «Коса».
Издание The New York Post со ссылкой на косметологов утверждает, что «моментальный лифтинг» канцелярскими резинками способен нарушить кровоток и повредить кожу ушей.
Дерматолога зовут Дэвид Ким, у себя в тиктоке он заявил, что для нужного бьюти-эффекта резинки достаточно подержать на ушах десять минут. По его словам, это актуальный «лайфхак из Южной Кореи». В комментариях люди писали, что держали резинки по полчаса и даже оставляли на ушах на всю ночь. Некоторые просили посоветовать похожий способ для подтягивания живота.
Последовавшие тренду пользователи тиктока выкладывают видео, на которых показывают разные способы охвата уха, применяют резинки для волос, описывая, как у них с лица сошли отеки, скулы приподнялись, а овал лица стал более четким.
«Манипуляции вокруг ушей» действительно являются частью лимфодренажного массажа, но простое обматывание резинками не даст желаемого эффекта, заявила журналистам косметолог и основательница студии BelVer Катя Хаютина. Результат приносят не временные жгуты, а тщательно выверенные техники и массаж, объяснила она.
Дерматолог из Аризоны, доктор наук Брук Джеффи назвав метод из тиктока «неэффективным и небезопасным». Считать, что он работает «нет абсолютно никаких оснований», добавила она, предупредив, что кожа вокруг ушей является особенно нежной и ее легко серьезно повредить.
По мнению медицинских работников и косметологов, кратковременный эффект, скорее всего, объясняется физическим напряжением кожи, а не реальным отводом жидкости из-под нее. Вскоре после того, как резинки снимаются, лицо, как правило, возвращается к своему первоначальному виду, объяснила Хаютина.