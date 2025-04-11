Святая вода вызвала семь случаев заболевания холерой в Европе

Привезенная в страны Европы святая вода из Эфиопии стала причиной семи случаев заболевания холерой, сообщает научно-популярное медиа N+1 со ссылкой на данные исследования ученых из Германии и Великобритании.

Инциденты были зафиксированы в конце января-начале февраля 2025 года, три из них произошли в Германии, еще четыре в Великобритании. Исследователи пришли к выводу, что пятеро из заболевших посещали Эфиопию и привезли оттуда святую воду, зараженную опасными токсинами. Остальные заболевшие либо пили ее из бутылки, либо контактировали с ней в ходе религиозного обряда.

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N+1 отмечает, что ритуалы с применением святой воды широко распространены в Эфиопской православной церкви. Ее также используют для питья, а источники привлекают паломников со всего мира. Воду можно также набирать в небольшие емкости и уносить с собой.

Поездки заразившихся холерой в Европу не были связаны между собой, но во всех случаях эти люди привозили с собой святую воду в бутылках из Эфиопии, где сейчас наблюдается вспышка холеры. Журналисты отмечают, что они посещали регион Ахмара. При этом штамм холеры у всех заразившихся оказался идентичным и отличался множественной лекарственной устойчивостью.

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По данным исследователей, только одному из заболевших понадобилась интенсивная терапия, всех пострадавших в итоге удалось вылечить. Следы одинакового возбудителя обнаружили как в анализах пациентов, так и в остатках святой воды. Ученые рекомендовали в будущем опрашивать пациентов африканского происхождения в Европе об употреблении воды из считающихся святыми источников и учитывать такую возможность при сборе анамнеза в случае подозрения на холеру.