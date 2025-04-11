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Мир

Военные НАТО начали обновлять карты на случай вторжения России

2 минуты чтения 21:15

Французские военные из 28-й географической группы, входящей в состав инженерной бригады, отправились в Румынию для составления точных и современных топографических планов. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, обновление карт началось на фоне того, что НАТО пересмотрело свои оборонные планы, стремясь противостоять возможной угрозе со стороны России. К операции также подключилось румынское картографическое агентство.

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Отмечается, что речь идет о карте в трех измерениях. Она включает в себя Карпатский горный хребет, образующий дугу в центре Румынии, а также город Чинку, куда в 2022 году Франция отправила тысячу солдат в ответ на начало полномасштабной войны в Украине. Также на карте отмечена равнина, которая спускается к Молдове.

По словам полковника Жерома, чью фамилию издание не указало, этот регион называется Форкшанскими воротами. Военные штабы Румынии и союзных государств считают его маршрутом, по которому российская армия могла бы попытаться вторгнуться в страну.

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«Союзникам необходимо было иметь актуальные знания о предполагаемом будущем поле боя. Нам нужно понимать, где будут размещены системы вооружения, где будут находиться интересующие нас цели, а также предусмотреть возможность оперативного передвижения, задокументировать дороги, места сужения и так далее», — рассказал Жером.

По словам полковника Гийома Шмидта, командира 28-й географической группы, картографы приняли во внимание разрушенные дороги и места, где на данный момент невозможно пройти, а также глушение сигналов геолокации, что может снизить точность западного оружия. Шмидт отметил, что точные карты помогут войскам передвигаться, несмотря на потерю сигнала геолокации, и наносить удары.

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