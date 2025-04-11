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Мир

Худых жителей Китая попросили не выходить из дома из-за сильного ветра

2 минуты чтения 23:30

В северной части Китая в ближайшие выходные ожидаются сильные ветры. Из-за этого жителей призвали оставаться дома, а китайские СМИ предупредили, что людей, которые весят до 50 килограмм, может «легко унести» ветром. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, работающим людям рекомендовали быстрее возвращаться домой. Также были отменены учебные и массовые мероприятия, парки и туристические достопримечательности были закрыты. Ожидается, что с пятницы по воскресенье в Пекине, Тяньцзине и других частях провинции Хэбэй скорость ветра достигнет 150 километров в час.

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Би-би-си пишет, что впервые за последнее десятилетие Пекин объявил оранжевый уровень опасности из-за штормов — второй по значимости в четырехуровневой системе предупреждения о погоде.

По данным издания, сильные ветры, приходящие из Монголии, — не редкость в северном Китае, особенно весной. Однако в этот раз они будут сильнее, чем в последние несколько лет. По словам властей, ожидается, что температура в Пекине упадет на 13 градусов в течение 24 часов, а в субботу, 12 апреля, начнутся самые сильные порывы ветра.

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«Этот сильный ветер отличается экстремальностью, длится долгое время, затрагивает обширную территорию и имеет катастрофические последствия», — заявили в Метеорологической службе Пекина.

Как пишет Би-би-си, в Китае скорость ветра измеряется по шкале от одного до 17 баллов. Ветер 11-го уровня, по данным Метеорологического управления Китая, может нанести «серьезный ущерб», а ветер 12-го уровня приносит «чрезвычайные разрушения». В эти выходные ожидается ветер от 11 до 13 уровня.

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