Не требующее присутствия хозяина такси для домашних животных появилось в Бразилии

Житель Бразилии Гамильтон Таурино запустил службу перевозки домашних животных под названием Taxi Dog. Мужчина стал возить животных к ветеринарам и грумерам и делать с ними селфи. За его блогом следят уже несколько тысяч человек. Об этом сообщает портал Bored Panda.

Таурино рассказал, что идея создать такси для питомцев пришла к нему после того, как он не смог найти водителя, который согласился бы отвезти собаку его друга к ветеринару. Тогда мужчина придумал сделать из этого бизнес.

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По словам Таурино, самым необычным его пассажиром была морская свинка, которая сбежала из клетки во время поездки. «Она пряталась под сиденьем, и я даже не мог открыть дверь машины в клинике, пока не нашел этого маленького мастера побега!» — добавил мужчина.

Другой питомец — собака по кличке Милли — во время поездок начинает защищать машину Таурино и садится в салоне на такое место, чтобы оттуда все было видно. Мужчина также рассказал, что самым сложным в его работе оказалось общение с хозяевами домашних животных, особенно если происходила чрезвычайная ситуация.

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«Мне пришлось узнать, какие больницы и клиники в округе предлагают круглосуточные услуги, потому что время имеет большое значение. И, конечно, мне пришлось вложиться в средства безопасности, такие как надлежащие ремни безопасности и переносные контейнеры для домашних животных», — рассказал Таурино.

Он добавил, что у него уже появились постоянные клиенты. Так, животные, владельцы которых не один раз пользовались услугой такси для питомцев, узнают Таурино, когда он за ними приезжает. Некоторые из них не хотят выходить из машины, когда мужчина возвращает их домой.