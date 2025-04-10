СМИ: сын друга Путина возглавит сборную России по хоккею

Роман Ротенберг возглавит сборную России по хоккею, сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источники. Он будет руководить главной хоккейной командой страны во время майского турне.

Роману Ротенбергу 44 года, он сын Бориса Ротенберга, одного из ближайших друзей Владимира Путина. Роман уже является главным тренером, вице-президентом и заместителем председателя совета директоров хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга, а также первым вице-президентом федерации хоккея России (ФХР).

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Журналисты сообщают, что сборная России в 2025 году проведет два матча в Тольятти, а также сыграет в Минске и в Астане в рамках турнира со сборной Казахстана. В этом сезоне под руководством Ротенберга СКА впервые за 15 лет вылетел в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, под его руководством команда ни разу не выходила в финал первенства.

Роман уже возглавляет сборную «Россия 25», которую создали в сентябре 2022 года. В ФХР необходимость ее создания объясняли тем, что стране нужна молодежная сборная, которая будет готовить игроков к Олимпиаде 2026 года. «Сейчас, когда нет полноценных международных турниров, мы должны еще больше работать, чтобы популяризировать хоккей, привлекать к нему внимание», — отмечали в ФХР. Также Ротенберг занимал позицию руководителя штаба сборных России.

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Би-би-си отмечает, что Ротенберг также известен своим эпатажным поведением во время пресс-конференций и необычными заявлениями о своем опыте работы в хоккее. Например, он объяснил, что соответствует критериям для работы на позиции главного тренера СКА тем, что успел посмотреть 800 матчей КХЛ.

Во время одного из разговоров с журналистами на вопрос об антирекорде команды по пропущенным шайбам в сезоне он заявил: «Прошу журналистов, давайте на следующую игру посчитаем, мы сами тоже посчитаем — сколько мы пропустили с 1946 года и сколько забили с 1946-го. А в 1945-м, знаете, что произошло? Мы победили фашистов. Великая Отечественная война».

На данный момент ФХР, СКА и сам Роман Ротенберг не объявляли о назначении специалиста тренером сборной России.