Швейцарский банк заподозрили в отмывании российских денег

Швейцарский банк Reyl обвинили в том, что он хранил средства «сомнительного происхождения», принадлежавшие политически значимым фигурам и не всегда соблюдал принятые меры по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в совместном расследовании Le Monde и других международных СМИ.

Отмечается, что среди клиентов банка были в том числе люди, связанные с правительствами бывших советских республик. Так, банк управлял портфелем на несколько миллионов швейцарских франков семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Также там хранилось несколько десятков миллионов швейцарских франков на счетах Динары Кулибаевой, средней дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и Тимура Тилляева, зятя бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

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До 2023 года в число клиентов Reyl входил также Леонид Рейман, бывший министр информационных технологий и связи в России и советник Владимира Путина, который фигурировал в нескольких расследованиях, связанных с массовыми хищениями.

Кроме того, осенью 2022 года россиянка Любовь Комиссаренко, проживающая на Кипре, захотела доверить часть своих средств банку. Отдел по соблюдению нормативных требований банка рекомендовал ей отказать, поскольку, по сообщениям ряда СМИ, происхождение ее средств было сомнительным. Утверждалось, что Комиссаренко состояла в романтических отношениях с Александром Пономаренко, генеральным директором «Мосводоканала». Однако глава отдела по управлению активами Reyl назвал публикации в СМИ слухами и разрешил открыть счет.

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Также после начала войны в Украине банк занялся вопросом «российских денег». В январе 2024 года под давлением FINMA он согласился закрыть около 300 существующих счетов, «связанных» с Россией. В общей сложности на них хранилось около миллиарда евро — всего банк управляет активами на сумму в 15 миллиардов евро.

Le Monde пишет со ссылкой на полученные издание документы, что банк находится ​​в поле зрения Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) в течение более чем трех лет. В ходе одного из расследований FINMA выяснило, что бывший генеральный директор банка Франсуа Рейль был членом комитета по приему клиентов банка и одновременно управлял 228 крупнейшими клиентами банка. По мнению FINMA, это могло привести к конфликту интересов.

В сентябре 2023 года FINMA начала новое расследование и запросило у банка документы, связанные со счетами окружения Алиева, Кулибаевой, Комиссаренко, Реймана и Тилляева. Le Monde отмечает, что расследование поставило банк под угрозу применения санкций. При этом неизвестно, продолжается ли это расследование сейчас.

В Reyl заявили, что банк «в полной мере сотрудничает с надзорными органами и уделяет первостепенное внимание обеспечению соблюдения всех применимых правил». Утверждается, что за последние годы учреждение «еще больше укрепило свою систему соблюдения нормативных требований и борьбы с отмыванием денег».