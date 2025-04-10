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Мир

Названы самые счастливые города в мире

2 минуты чтения 00:38 | Обновлено: 00:39

Лондонский Институт качества жизни составил рейтинг самых счастливых городов в мире. Первое место в нем занял Копенгаген в Дании. В топ-5 вошли Цюрих в Швейцарии, Сингапур, Орхус в Дании и Антверпен в Бельгии.

Из российских городов в список попала только Москва. Она заняла 170 место рейтинга, уступив филиппинскому Кесон-Сити и разделив одно место с итальянским Неаполем.

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Для составления рейтинга аналитики оценивали города по шести критериям. Среди них — благополучие граждан, в котором учитывался в частности ​​уровень образования, господдержка и доступность жилья; городское управление, в рамках которого оценивалась поддержка неправительственного сектора и активное участие граждан в процессах принятия решений; окружающая среда — в этой категории аналитики оценили использование и продвижение возобновляемых источников энергии, энергоэффективность и меры по борьбе с загрязнением.

Также на показатели повлияло то, насколько города являются привлекательными для бизнеса, доступность здравоохранения, в том числе психологической помощи в школах, и развитость системы общественного транспорта.

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В каждой категории составители рейтинга выделили свои города-победители. Так, наибольшую оценку благополучия граждан получил город Роскилле в Дании; самым удобным для участия в управлении города оказался Нью-Йорк, самым экологичным — канадский Ванкувер, а самым привлекательным для бизнеса — Копенгаген. «Лидером здравоохранения» был признан австрийский Линц, а Лондон был назван городом с самым развитым транспортом.

Ранее в ООН назвали самую счастливую страну — ей в восьмой раз подряд оказалась Финляндия. Россия заняла 66-е место в рейтинге, а в конце списка расположились Афганистан, Ливан, Малави, Зимбабве и Ботсвана.

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