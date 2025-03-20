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Мир

Названа самая счастливая страна

10:55 20.03.2025

Согласно Всемирному докладу о счастье, приуроченному к Международному дню счастья Организации Объединенных Наций 20 марта, Финляндия восьмой год подряд признана самой счастливой страной. Об этом сообщают CNN и Би-би-си.

Помимо Финляндии в топ-10 счастливых стран также вошли Дания, Исландия, Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика. При этом Великобритания и США опустились на 23 и 24 места соответственно, что стало худшим показателем. Россия в этом рейтинге находится на 66 месте. В конце списка оказались Афганистан, Ливан, Малави, Зимбабве и Ботсвана.

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Рейтинг стран был основан на опросах людей, которых просили оценить свою жизнь по шкале от нуля до 10. Исследование проводилось в партнерстве с аналитической компанией Gallup и Сетью решений ООН по устойчивому развитию. 

«Счастье — это не только богатство или рост, это доверие, связь и знание того, что люди тебя поддерживают. Если мы хотим, чтобы сообщества и экономики были сильнее, мы должны инвестировать в то, что действительно важно: друг в друга», — заявил Джон Клифтон, генеральный директор Gallup.

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Кроме того, исследователи измерили уровень доверия людей к незнакомцам. Выяснилось, что незнакомцы оказываются в среднем вдвое добрее, чем о них думают. В качестве примера исследователи привели количество возвращенных кошельков, которые люди возвращали их владельцам. 

Также в докладе говорится, что снижение уровня счастья и социального доверия в США и некоторых частях Европы в совокупности объясняет усиление политической поляризации. Помимо этого, исследователи связали совместное употребление пищи с другими людьми с благополучием во всем мире. Среди других выводов доклада — утверждение, что размер домохозяйства тесно связан со счастьем. Так, в Мексике и Европе самый высокий уровень счастья наблюдается у семей, состоящих из четырех или пяти людей.

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