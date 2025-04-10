Apple вернула статус самой дорогой компании мира

Американская технологическая корпорация Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира на фоне восстановления стоимости ее акций после значительного падения днем ранее. Об этом свидетельствуют показатели публичных торгов.

Согласно данным портала Companies Market Cap, акции Apple подорожали на 15,3%, таким образом капитализация корпорации вернулась к уровню 2,99 триллиона долларов США. Microsoft, которая ненадолго возглавила рейтинг после падения акций производителя iPhone, опустилась на вторую строчку в списке самых дорогих компаний. Стоимость акций сейчас оценивается в 2,90 триллиона долларов США.

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Согласно данным портала Yahoo Finance, к закрытию торгов в среду (16:00 по восточному времени США, 23:00 по мск) акции Apple стоили 198,85 доллара США за штуку — на 15,33% больше, чем в предыдущую сессию. Стоимость акций Microsoft также подорожали, прибавив 10,13% и достигнув уровня 390,49 доллара США за бумагу.

Днем ранее CNBC со ссылкой на показатели публичных торгов сообщил, что акции производителя iPhone падали четыре сессии подряд. Падение стоимости бумаг на 23% по итогу привело к утрате статуса самой дорогой компании мира.

По данным CNBC, смена лидера среди самых дорогих компаний мира связана с тем, что акции Apple теряют в цене быстрее, чем бумаги других технологических гигантов. Причина — высокая зависимость компании от производства iPhone в Китае.

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Ранее сообщалось, что около 90% айфонов собираются в Китае. С 9 апреля на товары из этой страны начнут действовать пошлины в размере 104%. Производственные мощности, которые Apple начала переносить в Индию и Вьетнам, также не избежали высоких тарифов — 26% и 46% соответственно. По мнению аналитиков, это может вынудить компанию пересмотреть ценовую политику.



