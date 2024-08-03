Русская хтонь на iPhone

Новоржев, 2016

16 августа в галерее современного искусства Anna Nova откроется первая выставка фотографа Дмитрия Маркова после его смерти — «Седьмое небо». На ней можно будет увидеть 60 его работ, созданных с 2014 по 2023 год. «Холод» публикует некоторые из них.

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Дмитрий Марков — фотограф-документалист, волонтер и автор фоторепортажей о провинциальной России, снятых на iPhone. Он вырос в годы распада СССР в городе Пушкино в Московской области. «Возможно, поэтому его фотографии кажутся наполненными хтонью русской жизни, — пишут организаторы. — Однако за внешней угрюмостью и тоской Маркову удается разглядеть красоту, а главное — великую любовь, или хотя бы надежду на нее. Марков сопереживает человеку и своими работами дополняет богатство мира, делая его поддающимся изменениям к лучшему».

Кузаранда, Карелия, 2018

Кострома, 2019

Юрьевец, 2017

Остров Ольхон, 2016

Печоры, 2019

Прохладный, 2019

Улан-Удэ, 2019

Саратов, 2021

Дмитрий Марков умер в Пскове в феврале 2024 года. Ему был 41 год. Большую часть жизни он боролся с наркозависимостью, о чем честно рассказывал в соцсетях и интервью. «В последние дни Дмитрий испытывал давление со стороны читателей в соцсетях из-за позиции по отношению к своим друзьям, призванным на войну в Украине», — писал канал «Псковская губерния». Как позже рассказал коллега Маркова по проекту «Выжившие», причиной смерти стала передозировка.