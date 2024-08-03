Поддержать
Актуально

Русская хтонь на iPhone

Провинциальная Россия на снимках известного фотографа Дмитрия Маркова

03.08.2024
Новоржев, 2016. Дмитрий Марков
Новоржев, 2016

16 августа в галерее современного искусства Anna Nova откроется первая выставка фотографа Дмитрия Маркова после его смерти — «Седьмое небо». На ней можно будет увидеть 60 его работ, созданных с 2014 по 2023 год. «Холод» публикует некоторые из них.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Дмитрий Марков — фотограф-документалист, волонтер и автор фоторепортажей о провинциальной России, снятых на iPhone. Он вырос в годы распада СССР в городе Пушкино в Московской области. «Возможно, поэтому его фотографии кажутся наполненными хтонью русской жизни, — пишут организаторы. — Однако за внешней угрюмостью и тоской Маркову удается разглядеть красоту, а главное — великую любовь, или хотя бы надежду на нее. Марков сопереживает человеку и своими работами дополняет богатство мира, делая его поддающимся изменениям к лучшему».

Кузаранда, Карелия, 2018. Дмитрий Марков
Кузаранда, Карелия, 2018
Кострома, 2019. Дмитрий Марков
Кострома, 2019
Юрьевец, 2017. Дмитрий Марков
Юрьевец, 2017
Остров Ольхон, 2016. Дмитрий Марков
Остров Ольхон, 2016
Печоры, 2019. Дмитрий Марков
Печоры, 2019
Прохладный, 2019. Дмитрий Марков
Прохладный, 2019
Улан-Удэ, 2019
Улан-Удэ, 2019
Саратов, 2021
Саратов, 2021

Дмитрий Марков умер в Пскове в феврале 2024 года. Ему был 41 год. Большую часть жизни он боролся с наркозависимостью, о чем честно рассказывал в соцсетях и интервью. «В последние дни Дмитрий испытывал давление со стороны читателей в соцсетях из-за позиции по отношению к своим друзьям, призванным на войну в Украине», — писал канал «Псковская губерния». Как позже рассказал коллега Маркова по проекту «Выжившие», причиной смерти стала передозировка.

Автор
редакция «Холода»
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать