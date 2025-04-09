В мире заканчивается скумбрия

Мировые запасы скумбрии приближаются к критическим значениям, а популяции рыб в некоторых регионах скоро не смогут поддерживать свое воспроизводство, сообщает The Guardian со ссылкой на данные британской НКО Marine Conservation Society (MCS).

Причина в хронически чрезмерном вылове этой рыбы сразу в нескольких странах. Исследователи приводят пример атлантической скумбрии — ранее ее популяция считалась устойчивой и многочисленной, но за последние четыре года переулов приблизился к 25 процентам. Страны не соблюдают рекомендации по контролю за уловом, с 2009 года показатель избыточной добычи рыбы достигал 80 процентов.

Бывший официант построил самую дорогую компанию мира Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia Мир 20 минут чтения

Эксперты MCS отмечают, что наиболее высокие показатели избыточного улова наблюдаются в Норвегии, Исландии, Великобритании и на Фарерских островах. Жителям этих регионов в НКО предложили переходить на питание сельдью и сардинами. Также эксперты рекомендуют ресторанам и супермаркетам не продавать скумбрию, выловленную разноглубинным тралом, поскольку именно они чаще всего скупают рыбу, пойманную таким способом.

Некоторые люди никогда не страдают похмельем Их не тошнит, не накрывает депрессия и не мучает тревожность. Вот в чем секрет Общество 7 минут чтения

Свои выводы MCS отразили в докладе Good Fish Guide, это ежегодный документ с рекомендациями для правительств и данными мониторинга популяции рыбы. Для оценки запасов рыбы разного вида и допустимых способов ее вылова используется балльная система — единица в ней означает полную свободу улова, пятерка обозначает рыбу, которую следует прекратить вылавливать.

«Глубоко тревожно видеть, как источник морепродуктов, который когда-то был устойчивым выбором, приходит в такой упадок. Скумбрия находится под огромным давлением рыболовной деятельности во многих странах, и вскоре ее запасы больше не смогут поддерживать себя», — заявила менеджер MCS Элис Мур. Она отметила, что исправить ситуацию могут только правительства стран, если начнут совместно контролировать вылов и учитывать рекомендации ученых.