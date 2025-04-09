В Британии хотят предсказывать убийства с помощью алгоритмов

Правительство Великобритании создает алгоритм, который будет способен предсказать вероятность совершения человеком наиболее тяжких преступлений, сообщает The Guardian со ссылкой на данные НКО и комментарии чиновников.

Журналисты назвали этот алгоритм «проектом по прогнозированию убийств». Они утверждают, что для его работы правительство уже использует данные нескольких тысяч людей, в их число входят не только преступники, но и жертвы насилия. Органы власти признают факт разработки, но заявляют об использовании данных судимых людей и называют проект исследовательским.

Данию подозревают в геноциде Власти страны насильно устанавливали гренландским женщинам внутриматочные спирали Мир 10 минут чтения

Существование программы, как отмечает The Guardian, обнаружили исследователи из британской некоммерческой организации Statewatch. Они утверждают, что чиновники будут использовать полицейские базы данных, а среди анализируемых сведений будут в том числе и обращения в полицию в качестве жертвы преступления, а также данные о психическом здоровье, наркозависимости и наличии склонности к суициду.

В Statewatch со ссылкой на данные неназванных исследований отметили, что подобные алгоритмы «изначально несовершенны» и не могут использоваться в реальной работе. Представители организации считают, что разрабатываемая программа будет систематически дискриминировать выходцев из определенных сообществ.

Самая счастливая страна в мире Когда-то она была частью Российской империи, а теперь строит одну из самых успешных демократий Мир 9 минут чтения

Представитель министерства юстиции страны заявил, что проект реализуется исключительно в исследовательских целях. Главная из них, по словам чиновника, заключается в поиске альтернативных методов анализа данных для оценки рисков совершения преступлений. Персональные данные же в органах власти собираются использовать только для выявления характеристик, которые повышают эти риски.

The Guardian отмечает, что официальные службы уже используют некоторые инструменты для прогнозирования возможности совершения преступлений людьми, находящимися на испытательном сроке. О работе нового алгоритма чиновники пообещали отчитаться «в надлежащее время».