Больная раком женщина устроила себе «похороны заживо»

В Китае больная раком женщина устроила «похороны заживо» в парке, вывесив собственный портрет и плакат с описанием своего состояния. Она пригласила друзей и родных, а также смогла получить поддержку гулявших в парке случайных прохожих, сообщило гонконгское South China Morning Post.

Женщине 30 лет, ее зовут Цзян, у нее есть ребенок, семья живет в провинции Чжэцзян. Три месяца назад у Цзян началось необычное кровотечение, и врачи диагностировали ей мелкоклеточный рак шейки матки. Медики обнаружили болезнь, когда рак уже дал метастазы. Они сообщили Цзян, что жить ей осталось всего два года.

Через некоторое время состояние женщины ухудшилось, стало трудно ходить, и она начала посещать химиотерапию. В конце марта Цзян решила организовать себе «похороны заживо». Ее родители сначала колебались, так как придерживаются традиционных верований, но в итоге были тронуты непоколебимым оптимизмом и силой дочери, пишет издание.

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Цзян заказала свой портрет, выбрав вариант с «самой яркой улыбкой», и поместила в рамку как мемориальную фотографию. В парк с озером женщина принесла мольберт и краски, вывесила портрет и плакат с подробным описанием своего состояния. На плакате также была надпись: «Здравствуй, незнакомец. Если мне не повезет, то через два года я могу стать ангелом. Надеюсь, ты сможешь меня благословить».

Гостям церемонии и случайным прохожим предлагалось оставить на мольберте послание. Несколько человек, несмотря на дождь, подходили к мольберту и писали пожелания. Одна женщина обняла Цзян и рассказала, что сама болела раком и «справилась с этим». «Вы тоже справитесь», — сказала прохожая.

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Цзян фотографировалась в парке с семьей и друзьями, а желающим показывала слайд-шоу о собственной жизни, детских воспоминаниях, профессиональном пути и о «страсти к своим кумирам», пишет South China Morning Post.

Организовать импровизированные «похороны» Цзян помогала подруга, бывшая соседка по комнате в колледже Ли Кайцай. Подруга рассказала журналистам, что Цзян воспринимает каждый день как подарок и что ей сейчас «нужно больше позитива».

Мелкоклеточный рак шейки матки — редкий вид рака шейки матки, который врачи фиксируют в примерно 3% всех случаев. Он развивается в гормонпродуцирующих клетках нейроэндокринной системы и имеет тенденцию к быстрому росту.