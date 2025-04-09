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Мир

США решили вернуться к самому грязному топливу и вызвали гнев экологов

2 минуты чтения 13:35

Президент Дональд Трамп подписал указы, которые должны стимулировать развитие угольной промышленности США. Накануне также стало известно, что в Австралии планируют модернизировать угольную электростанцию. Все это противоречит глобальной тенденции стран, в основном европейских, по сокращению зависимости от грязного ископаемого топлива и переходу на альтернативные источники энергии. 

Трамп подписал сразу четыре документа, которые направлены на развитие угольной промышленности. Первый из них отменяет мораторий на передачу федеральных земель под добычу угля, а также увеличивает финансирование новых проектов в этой отрасли. Второй его указ отменяет решения предыдущей администрации, из-за которых могли закрыться некоторые угольные шахты.

Третий документ предполагает повышение надежности и безопасности сферы энергетики, а четвертый — дает право Минюсту США изучить политику отдельных штатов в сфере угля на предмет соответствия Конституции.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в Белом доме, накануне сообщило, что указы Трампа должны «оживить угольную отрасль», а также увеличить экспорт американского угля и связанных с ним технологий.

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Экологические организации раскритиковали «угольный план» Трампа. «Угольные электростанции старые и грязные, неконкурентоспособные и ненадежные», — сказал управляющий директор по энергетике в Совете по защите природных ресурсов Кит Кеннеди. 

США — это не единственная страна, которая возвращается к грязному топливу. Так, власти австралийского штата Квинсленд решили модернизировать угольную электростанцию, чтобы продлить срок ее службы. Ранее планировалось закрыть ее в 2028 году. 

Министр энергетики штата Дэвид Джанецки заявил, что угольные генераторы «будут работать до тех пор, пока это будет экономически целесообразно и системно необходимо». Ранее власти Квинсленда планировали остановить всю угольную энергетику к 2035 году. 

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По итогам прошлого года мировой спрос на уголь, преимущественно в сфере энергетики, достиг максимального значения за все время наблюдений, а потребление угля выросло на 1%, говорится в отчете Международного энергетического агентства. Главными потребителями грязного топлива являются Китай и Индия. При этом в Евросоюзе и США спрос на уголь в прошлом году сократился на 12% и 5% соответственно. 

Летом 2022 года власти Германии заявили об увеличении нагрузок на угольные электростанции страны из-за нехватки газа в связи с сокращениями поставок из россии на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину. Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза не возвращаться к грязному топливу, а развивать возобновляемую энергетику. 

«Мы должны убедиться, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не отката назад до грязного ископаемого топлива. <…> Это тонкая черта», — заявила она тогда. 

По данным Международного энергетического агентства, чтобы достичь климатических целей, установленных в Парижском соглашении 2015 года, угольные электростанции в богатых странах должны быть выведены из эксплуатации к 2030 году, а в развивающихся странах — к 2040 году. Такие станции являются крупнейшим источником изменения климата. 

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