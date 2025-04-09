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Криминал

Россиянин попытался ввезти бриллианты на десятки миллионов рублей в тайнике под одеждой

2 минуты чтения 14:28 | Обновлено: 14:30

В аэропорту Махачкалы дагестанские таможенники остановили мужчину, который попытался пронести через «зеленый коридор» шесть бриллиантов на 41 миллион рублей. Прилетевший из Объединенных Арабских Эмиратов пассажир использовал для хранения ограненных драгоценных камней тайник в одежде, сообщила Федеральная таможенная служба.

Мужчине 33 года, пограничники с таможенниками остановили его для личного досмотра и нашли оборудованный под слоем одежды тайник. Шесть камней изъяли и отдали на экспертизу. «Экспертиза показала, что драгоценности являются бриллиантами весом от 1 до 7,03 карата и относятся к стратегически важным ресурсам», — сообщила таможенная служба.

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Мужчина рассказал таможенникам, что купил бриллианты на международной выставке драгоценных камней и ювелирных изделий в ОАЭ, собираясь перепродать в России. Против него возбуждено уголовное дело по статье о «контрабанде стратегически важных ресурсов» (статья 226.1 УК). Мужчине грозит до пяти лет колонии или штраф в размере до миллиона рублей, уточнили в таможенной службе.

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В конце марта в Уфе таможенники изъяли у пассажира рейса из Таиланда засушенную голову крокодила. Мужчина сказал сотрудникам аэропорта, что купил голову «для личной коллекции», а о правилах декларирования таких товаров не знал. Подтверждающих покупку документов у него при себе не было. За подобное нарушение туристу грозят штраф и конфискация крокодильей головы, заявили сотрудники таможни.

В начале марта таможни Германии нашли в автомобиле у гражданина Швеции почти 13 тысяч плиток дубайского шоколада. пытался провести их через границу Евросоюза, не платя пошлины. Помимо шоколада, в машине были 650 упаковок меда, кремов и паст со средством для потенции, коробки с контрафактными часами, одеждой и обувью.

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