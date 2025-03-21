Таможенники изъяли у туриста голову крокодила

В аэропорту Уфы таможенники изъяли у туриста засушенную голову крокодила. Приволжское управление Федеральной таможенной службы сообщило, что предмет привез в багаже российский турист, вернувшийся из Таиланда. Подобные товары требуют обязательной декларации, туристу грозят штраф и конфискация крокодильей головы, заявили сотрудники управления.
Мужчина сказал сотрудникам аэропорта, что купил засушенную голову для личной коллекции, а о правилах декларирования не знал. Документов, подтверждающих покупку, и сертификата у туриста при себе не оказалось, сообщили таможенники.
«Дериват был обнаружен при сканировании багажа в зеленом коридоре», — пояснила пресс-секретарь башкортостанской таможни Юлия Болгарова.
Сувенир отправили на экспертизу, которая показала, что это действительно голова крокодила. Транспортировка таких предметов, дериватов, регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Ввоз подобных товаров возможен только при наличии разрешительных документов и обязательной декларации, уточнили в Поволжском таможенном управлении.
Против туриста возбудили административное дело по статьям о недекларировании товаров (16.2 КоАП) и несоблюдении запретов и ограничений (16.3 КоАП), сообщили таможенники. Максимальный размер штрафа, положенного по первому эпизоду, — двукратная стоимость товара, по второму — две с половиной тысячи рублей.
В декабре сотрудники аэропорта Новосибирска обнаружили в багаже туристки, вернувшейся из Таиланда, похожую засушенную голову крокодила. Инспекторы таможни заметили дериват с помощью рентгена во время досмотра в «зеленом коридоре». Женщина сказала, что купила голову в тайской сувенирной лавке для себя, а о необходимости задекларировать ее и предоставить разрешительных документы не знала.