Таможенники изъяли у туриста голову крокодила

В аэропорту Уфы таможенники изъяли у туриста засушенную голову крокодила. Приволжское управление Федеральной таможенной службы сообщило, что предмет привез в багаже российский турист, вернувшийся из Таиланда. Подобные товары требуют обязательной декларации, туристу грозят штраф и конфискация крокодильей головы, заявили сотрудники управления.

Мужчина сказал сотрудникам аэропорта, что купил засушенную голову для личной коллекции, а о правилах декларирования не знал. Документов, подтверждающих покупку, и сертификата у туриста при себе не оказалось, сообщили таможенники.

«Дериват был обнаружен при сканировании багажа в зеленом коридоре», — пояснила пресс-секретарь башкортостанской таможни Юлия Болгарова.

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Сувенир отправили на экспертизу, которая показала, что это действительно голова крокодила. Транспортировка таких предметов, дериватов, регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Ввоз подобных товаров возможен только при наличии разрешительных документов и обязательной декларации, уточнили в Поволжском таможенном управлении.

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Против туриста возбудили административное дело по статьям о недекларировании товаров (16.2 КоАП) и несоблюдении запретов и ограничений (16.3 КоАП), сообщили таможенники. Максимальный размер штрафа, положенного по первому эпизоду, — двукратная стоимость товара, по второму — две с половиной тысячи рублей.

В декабре сотрудники аэропорта Новосибирска обнаружили в багаже туристки, вернувшейся из Таиланда, похожую засушенную голову крокодила. Инспекторы таможни заметили дериват с помощью рентгена во время досмотра в «зеленом коридоре». Женщина сказала, что купила голову в тайской сувенирной лавке для себя, а о необходимости задекларировать ее и предоставить разрешительных документы не знала.