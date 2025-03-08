Таможенники конфисковали несколько тысяч плиток дубайского шоколада

Сотрудники таможни в Германии нашли почти 13 тысяч плиток дубайского шоколада в машине иностранца, сообщает Der Spiegel со ссылкой на сообщение правоохранительных органов. Гражданин Швеции пытался провести их через границу без декларирования.

Таможенники остановили нарушителя на границе ФРГ и Чехии — помимо шоколада 51-летний мужчина пытался провезти 650 упаковок меда, кремов и паст, которые содержали в своем составе компоненты для потенции. Также в машине нашли коробки с поддельными часами, одеждой и обувью.

Водитель заявил сотрудникам таможни, что эти товары он загрузил в Болгарии, однако в машине силовики обнаружили счета-фактуры, которые подтверждали приобретение груза в Турции. Гражданин Швеции не оплатил ввозные таможенные пошлины.

Против него возбуждены уголовные дела за нарушение закона о товарных знаках, закона о лекарственных средства, а также за уклонение от уплаты налогов и пошлин. Таможня Германии уточняет, что только за незаконный ввоз шоколада подозреваемый должен был заплатить около 10 тысяч евро.

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С осени 2024 года Германия восстановила выборочный паспортный и таможенный контроль на своих границах, за несколько месяцев действия этого режима немецкие силовики предотвратили почти две тысячи случаев ввоза контрабандных товаров, зафиксировали около 80 тысяч попыток нелегального въезда в страну.

Восстановление контроля на границах между странами Шенгенского соглашения на постоянной основе не предусмотрено, его нужно согласовывать с Еврокомиссией. На данный момент режим выборочного контроля на границах Германии действует до 15 сентября 2025 года.