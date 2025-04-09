СМИ: ЕС введет ответные пошлины только против республиканских штатов

Страны Евросоюза готовы согласовать план ответа на введенные Белым домом тарифы, но они будут касаться только тех штатов, которые голосуют за Республиканскую партию, представителем которой является действующий президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

Журналисты называют «целью номер один» соевые бобы. Этот товар они посчитали критическим для живущих в «красных» штатах американцев — США занимает второе место по экспорту сои, этот сектор уже пострадал от ответных пошлин Китая. Более 80 процентов производства находится в республиканском штате Луизиана, ЕС планирует обложить их пошлиной в 25 процентов.

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Politico отмечает, что именно производители сои раскритиковали тарифные инициативы Трампа, заявив, что «тарифы — это не то, к чему следует относиться легкомысленно», и призвав президента страны отменить уже введенные пошлины на товары из Мексики, Канады, Китая и возможные будущие тарифы.

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Также ЕС планирует ввести пошлины на говядину, птицу, детали для автомобилей, сигареты и изделия для древесины, эти товары важны для штатов Канзас, Небраска, Мичиган, Флорида, Северная Каролина, Джорджия и Алабама. Журналисты отмечают, что Евросоюз предложил вариант, который позволит прекратить торговую войну между странами ЕС и США. Он включал в себя тарифную схему «ноль на ноль» — одновременную отмену пошлин на несколько групп товаров.

Трамп, как пишет Politico, от предложения отказался и предложил странам ЕС закупить американские энергоносители на сумму 350 миллиардов долларов, чтобы торговый дефицит «исчез за одну неделю». Ранее журналисты отмечали, что введение пошлин со стороны ЕС будет постепенным — первые тарифы введут с 15 апреля, затем группы попадающих под их применение постепенно расширят 16 мая и 1 декабря. Источники издания сообщают, что голосование по утверждению этого плана пройдет уже 9 апреля, «серьезных возражений не ожидается».