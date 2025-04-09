Маска затроллили во время игрового стрима и вынудили уйти

Миллиардер, один из ближайших сторонников президента США и главное публичное лицо Департамента эффективности государственного управления страны (DOGE) Илон Маск подвергся троллингу во время игровой трансляции и быстро завершил стрим, сообщает The Independent. Он не смог победить первого же босса в игре Path of Exile 2.

Зрители трансляции писали Маску, что он «разрушает страну, как разрушил свои браки», называли его «тупым и уродливым» и писали, что его компания Tesla «разваливается». Предприниматель практически не говорил полтора часа, а потом заявил «о потере связи» и отключился.

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Также зрители включали Маску песню матери его троих детей певицы Греймс и писали в чат сообщения от имени Эшли Сент-Клер, которая ранее заявила, что родила ребенка от предпринимателя ребенка. «У меня нет других способов связаться с вами, поэтому я купил ранний доступ PoE2 только ради этого. Пожалуйста, платите алименты. Спасибо, Илон», — написали комментаторы.

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Свое неожиданное отключение от трансляции Маск объяснил тем, что весь стрим являлся тестом беспрерывности работы системы Starlink, сам он находился на борту самолета. Предприниматель часто стримит игры в своем аккаунте в X, первый такой эфир он провел еще в октябре 2023 года.

Ранее дочь Маска Вивиан Уилсон рассказала, что отец заставлял ее и брата участвовать в совместных рейтинговых матчах, чтобы помочь ему поднять ранг. «У меня 90% уверенности в том, что это он хотел, чтобы мы его тащили», — сказала Уилсон. Сам Маск признался, что передавал доступ к собственному аккаунту другим игрокам, что они прокачивали его.