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Мир

Зеленский рассказал о вербовке воюющих на стороне России граждан Китая через TikTok

2 минуты чтения 22:09

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что в войне на стороне России участвуют более 150 граждан Китая. Его слова передают «РБК-Украина» и «Интерфакс».

«”Китайский” вопрос серьезный. Есть 155 человек с фамилиями, с паспортными данными, — 155 граждан Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины. Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного», — заявил Зеленский.

По его словам,  Россия вербует граждан Китая через соцсети, в том числе через TikTok, распространяя там рекламные ролики.

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«Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка — это важно. Может, есть еще и тайная», — добавил президент.

Зеленский также добавил, что граждане Китая служат в частности в 70-м, 71-м и 255-м мотострелковых полках. Неназванный источник «Интерфакса» в украинских спецслужбах рассказал, что они числятся также в 4-й и 136-й отдельных мотострелковых бригадах, 103-м мотострелковом полку и 1525-м отдельном резервном батальоне.

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После вербовки граждане Китая приезжают в Москву, где проходят несколько медобследований, а затем отправляются на месяц или два в учебные центры. За участие в войне им выдают миграционные карты и банковские карты «Мир», на которые они получают зарплату.

Ранее стало известно, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая. По словам Зеленского, они попали в плен в Донецкой области. Президент Украины добавил, что участие в войне китайцев подтверждает то, что Россия не намерена заключать мирное соглашение.

Позже представители украинских властей в Луганске рассказали, что один из пленных граждан Китая заплатил за участие в войне 300 тысяч рублей и проходил военную подготовку в оккупированной части региона.

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