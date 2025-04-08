Евросоюзу предложили упростить выдачу документов россиянам

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков и социолог Василий Бернштейн предложили Евросоюзу ускорить и упростить процедуры выдачи документов россиянам и гражданам других авторитарных стран. Доклад опубликован на сайте Европейского центра анализа и стратегии (CASE).

В докладе говорится, что беларусы уже сталкиваются с трудностями при продлении паспортов, а россияне могут столкнуться с аналогичным сценарием. «Актуальность исследования, думаю, всем очевидна и без нас. Лукашизация России, к сожалению, продолжается полным ходом, конца и краев не видать — а значит, сотни тысяч уехавших после 24 февраля россиян могут хоть завтра оказаться в положении беларусов, у которых истекшие загранпаспорта превращаются в тыквы», — написал Гудков на своей странице в фейсбуке.

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При этом у западных стран есть механизмы выдачи проездных документов для апатридов и беженцев, однако для них не существует единого стандарта, а бюрократия в Европе часто не успевает за новыми проблемами. Авторы доклада ссылаются на исторические примеры, когда государства принимали коллективные решения и предоставляли мигрантам особы документы, например, «нансеновский паспорт» и разрабатываемый с 2023 года проект «Паспорта Новой Беларуси».

Авторы доклада также провели социологический опрос, результаты которого показали, что 75% респондентов воспринимают вероятное прекращение обновления своих паспортов как «критический фактор нестабильности». При этом половина опрошенных уже сейчас сталкиваются с проблемами при продлении ВНЖ и других документов, подтверждающих легальный статус в стране нахождения. Среди этих проблем — задержки в обработке заявлений и недостаточная осведомленность о процедурах. Из-за этого многие респонденты готовы перейти на нелегальный статус, но не рассматривают возможность возвращения в Россию.

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В качестве выводов Гудков и Бернштейн указали необходимость упрощения процедур выдачи документов, смягчение требований для дополнительной защиты, в частности ее распространение на несогласных с режимом россиян, специальные экстренные меры на случай, если россиянам и беларусам начнут аннулировать паспорта.

Кроме того, в докладе собрана информация о текущих правилах выдачи документов, которые могут получить россияне в 27 европейских странах.

