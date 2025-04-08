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Мир

У зачатых в холодное время года людей оказался улучшенный метаболизм

2 минуты чтения 20:57 8 апреля

Группа японских ученых выяснила, что у людей, зачатых в холодное время года, более активный метаболизм бурой жировой ткани, повышенный ежедневный расход энергии и более низкий индекс массы тела, чем у тех, кто был зачат в теплый сезон. Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism, сообщает научно-популярное издание N+1.

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Ученые разделили испытуемых на две группы: зачатые в теплое время года с 16 апреля по 16 октября и зачатые в холодное время года. Приблизительную дату зачатия исследователи определяли у всех одинаково, вычитая 266 дней из даты рождения. У участников исследования оценили распределение и активность жировой ткани.

У людей, которые были зачаты в холодное время года, оказалась выше активность бурой жировой ткани, которая отвечает за производство тепла в организме без сокращения мышц. Эта активность, в свою очередь, была связана с более низким индексом массы тела. При этом прямой связи между сезоном зачатия и индексом массы тела ученые не обнаружили.

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Результаты исследования показали, что низкая температура воздуха и большие суточные колебания температуры перед зачатием повышает активность бурой жировой ткани. Какие именно механизмы лежат в основе этого явления, пока выяснить не удалось. Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят разработать терапию, которая позволит смягчить снижение активности бурой жировой ткани у пожилых пациентов.

Отдельно ученые подчеркнули, что их выводы касаются именно сезона зачатия, так как прямой связи между сезоном рождения и активностью бурой жировой ткани они не обнаружили.

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