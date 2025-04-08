«Титаник» затонул от пробоин размером с лист бумаги

Гибель океанского лайнера «Титаник» и 1500 пассажиров в 1912 году вызвали несколько небольших пробоин корпуса размером с лист бумаги формата А4, показало 3-D сканирование, проведенное для канала National Geographic. Детальный анализ результатов полноразмерного цифрового сканирования затонувшего корпуса судна позволил получить новые сведения о последних часах жизни «Титаника», сообщила Би-би-си.

3-D сканирование было выполнено в 2023 году несколькими подводными роботами, которые сделали более 700 тысяч снимков на глубине 3800 метров. Затем из этих снимков был составлен «цифровой двойник» судна для нового документального фильма Atlantic Productions по заказу National Geographic под названием «Титаник: цифровое воскрешение».

Команда аналитиков, изучавшая снимки, использовала подробную модель корабля, созданную на основе чертежей «Титаника», а также информацию о его скорости, направлении и положении в пространстве, чтобы описать повреждения, которые были нанесены при столкновении с айсбергом.

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Моделирование показало, что, поскольку корабль лишь вскользь ударился об айсберг, на узком участке корпуса осталась серия небольших пробоин, идущих по одной линии.

По словам руководителя группы исследователей, профессора Университетского колледжа Лондона Джеома-Ки Пэка, сделанные айсбергом повреждения были распределены по шести отсекам. Однако конструкцией лайнера предполагалось, что он может получить пробоины максимум четырех отсеков, чтобы остаться на плаву.

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По словам исследователей, отверстия были маленькими, размером с лист бумаги. Однако проблема была в том, что они распределились по всей длине корабля, поэтому вода медленно проникала в отверстия, в конце концов заполнив отсеки доверху.

Новые технологии позволили по-другому изучить «Титаник», впервые обнаруженный на дне Атлантики в 1980-х годах. Один из работавших над снимками аналитиков Паркс Стефенсон сравнил свою работу с поиском улик на месте преступления. «”Титаник” — последний выживший очевидец катастрофы, и ему еще есть что рассказать», — сообщил журналистам Стефенсон.

На снимках видны новые детали крупным планом, в том числе иллюминатор, скорее всего, разбитый айсбергом. Это согласуется с сообщениями выживших очевидцев о том, что во время столкновения лед попал в некоторые кают, пишет Би-би-си.

Сканирование также позволило увидеть в разломившемся на две части корпусе котельную и подтвердить свидетельства очевидцев о том, что инженеры судна работали до самого конца. Они поддерживали работу электрической сети. чтобы у команды было время спустить спасательные шлюпки на воду при свете, а не в абсолютной темноте, объяснили исследователи снимков.