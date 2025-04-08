Создатели «эко-курорта» сбежали и оставили после себя бесхозных животных и 158 бочек с фекалиями

Датская пара, владевшая в Швеции «экологическим лесным курортом», сбежала в Центральную Америку. Владельцы оставили на территории курорта множество брошенных животных и 158 бочек с человеческими фекалиями, сообщила The Guardian. Несколько животных умерли, и местные власти назвали произошедшее «экологическим преступлением».

Флемминг Хансен и Метте Хельбек были владельцами популярного ресторана в Копенгагене, однако почувствовали «зов дикой природы» и переехали в Швецию. На юге страны, в Халланде, пара основала «экологически чистый курорт» Stedsans («Чувство места»), пишет британское издание.

Курорт представляет собой 16 деревянных коттеджей, сюда приезжали инфлюенсеры и критики, которые описывали его как «магический» и «очаровательно роскошным».

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Но несколько месяцев назад пара исчезла, бросив бизнес. Журналисты-расследователи двух газет, Dagens Nyheter и Politiken, выяснили, что предприниматели оставили после себя отходы санузлов и содержавшихся на курорте животных. Жидкие отходы персонал курорта сбрасывал прямо в лес, а несколько животных, включая уток, погибли из‑за того, что остались на улице ночью, рассказали расследователи.

«Вуаля — и более 150 бочек человеческого дерьма», — описал произошедшее в разговоре с журналистами представитель местных шведских властей, руководитель отдела строительства и охраны окружающей среды округа Хильте Даниэль Хельсинг.

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Хансен и Хельбек зарегистрировались как живущие за границей еще в декабре, перед Рождеством, а в марте шведский суд объявил курорт банкротом, выяснили журналисты.

Согласно результатам расследования, датская пара покинула Копенгаген в 2016 году с миллионной задолженностью перед налоговыми органами. В Швеции предприниматели тоже начали копить долги перед налоговой службой, и их итоговая задолженность перед властями страны составила шесть миллионов шведских крон (51,1 миллион рублей).

В Гватемале, куда переехали Хансен и Хельбек, они начали новый гостиничный бизнес, пишет The Guardian. Пара на своем сайте заявила, что добилась многого в Швеции, «но также пришлось осознать, что быть предпринимателями с душой в стране с одними из самых высоких налогов в мире и жестокой бюрократией — это невозможная задача». Хансен и Хельбек объявили, что все, чего они когда‑либо хотели, — «стать частью создания более красивой планеты».