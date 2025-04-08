Принц Бельгии попытался получить социальное пособие

61-летний принц Бельгии Лоран, младший брат действующего короля страны Филиппа, обратился в суд, чтобы получить социальное пособие в дополнение к выплатам, которые предусмотрены для членов королевской семьи, сообщает The Guardian со ссылкой на материалы суда и комментарии сторон.

Лоран утверждал, что пытался добиться пособия из «принципа». Принц уверен, что ему положены гарантии, аналогичные льготам для индивидуальных предпринимателей. Его адвокат считает, что социальное обеспечение это «право, предоставленное бельгийским законодательством каждому жителю, от самых бедных до самых крупных миллиардеров». Но суд не принял эти аргументы и отказал в удовлетворении иска.

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Также адвокат принца утверждал, что Лоран получал в качестве зарплаты лишь четверть от суммы всего выделенного ему королевского пособия. Остальные средства, по его словам, тратились на покрытие «профессиональных расходов», в том числе и на зарплаты сотрудников и компенсацию проезда. Адвокат заявил, что чистый ежемесячный заработок принца составляет всего 5 тысяч евро, он сравнил эту сумму с зарплатой обычного руководителя высшего звена и подчеркнул, что его подзащитный в отличие от «обычных» людей не имеет социального обеспечения.

Лоран также пытался убедить суд, что в настоящий момент несет значительные медицинские расходы и опасается за финансовое благополучие своей семьи, поскольку выплаты будут прекращены после его смерти. The Guardian отмечает, что без социального страхования принц не имеет права претендовать на пособие по болезни или возмещение расходов.

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Брюссельский суд посчитал, что деятельность Лорана имеет больше сходств с государственной службой, чем с предпринимательством, и заявил о «необоснованности» иска. Журналисты отмечают, что для госслужащих в Бельгии не предусмотрена полноценная система социального обеспечения, лишь некоторые категории работников могут претендовать на получение льгот. В 2018 году Лорану на 15 процентов сократили королевское пособие из-за несанкционированной встречи с высокопоставленными представителями другой страны.

«Когда мигрант приезжает сюда, он регистрируется, он имеет на это право. Я тоже могу быть мигрантом, но таким, чья семья создала государство», — прокомментировал свой иск Лоран. Журналисты отмечают, что его отец, бывший король Бельгии Альберт II, ранее публично выражал свое недовольство размером назначенного ему после отречения от престола пособия.