Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус уверен, что возникновение новой пандемии в будущем — это «не теоретический риск», а «эпидемиологическая определенность». Об этом он заявил во время выступления на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа, занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий.

Глава ВОЗ напомнил о тяжелых последствиях вспышки COVID-19 в мире. Так, по его словам, пандемия «уничтожила более 10 триллионов долларов в мировой экономике». Кроме того, официально от коронавируса погибли 7 миллионов человек, хотя ВОЗ оценивает число жертв в 20 миллионов.

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«Пандемия может унести больше жизней и вызвать более серьезные социальные и экономические потрясения, чем война. Так, по оценкам, Первая мировая война унесла от 15 до 22 миллионов жизней, в то время как пандемия гриппа 1918 года — около 50 миллионов, то есть более чем вдвое больше. Вот почему мы говорим о безопасности в сфере здравоохранения — потому что здоровье является вопросом безопасности», — заявил Гебрейесус.

Глава организации утверждает, что следующая пандемия может начаться «через 20 лет или более, а может и завтра» и страны должны быть готовы к этому.

«Это не теоретический риск, а эпидемиологическая уверенность. <…> Я уже говорил и повторю еще раз, что международное соглашение никоим образом не будет ущемлять суверенитет какого-либо государства-члена, а наоборот, укрепит национальный суверенитет», — сказал Гебрейесус.

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Соглашение по пандемии — это международное соглашение, которое заключается в предотвращении пандемий, обеспечении готовности и принятии мер реагирования. Работа над документом ведется по решению специальной сессии ВОЗ, состоявшейся в декабре 2021 года.



