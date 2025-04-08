Певица Чаппел Роан назвала материнство «адом»

В соцсети TikTok пользователи обсуждают интервью 27-летней поп-звезды Чаппел Роан подкасту Call Her Daddy, в котором она назвала материнство женщин в ее возрасте «адом». На это обратило внимание издание «Коса».

В разговоре с Алекс Купер, ведущей откровенного подкаста о сексе и отношениях Call Her Daddy, певица заявила, что многие ее подруги из родного города, ставшие матерями, живут «в аду». «Я не знаю ни одного человека — правда, ни одного — кто был бы счастлив, имея детей в этом возрасте», — ответила Роан на вопрос Купер о том, хочет ли она завести семью в ближайшем будущем.

По словам певицы, в настоящее время большинству детей ее подруг не больше пяти лет. «Я буквально не встречала ни одного человека, у кого бы были живые глаза, кто бы высыпался, кто был бы счастлив», — добавила Роан.

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Подкаст был опубликован в видеохостинге YouTube 26 марта и набрал более 960 тысяч просмотров, а также более двух тысяч комментариев. Интервью певицы подкасту обсуждают, в том числе, и в соцсети TikTok, пишет «Коса».

Так, некоторые пользователи возмутились, что материнство воспринимается в качестве негативного опыта. Блогерша и мать нескольких детей Хейли Осборн записала ролик, в котором заявила, что артистка путает усердный труд матерей с «адом». По ее словам, радость материнства значительно превышает все затраченные усилия на воспитание детей и уход за ними.

«Разве можно назвать адом эти моменты, когда ребенок подходит и говорит, что любит тебя? Разве можно назвать адом эти звуки перешептывания детей, которые проснулись раньше, чем обычно? А дети, которые просят о помощи — разве это ад?» — задалась вопросами она. Осборн утверждает: она та самая счастливая молодая мама троих детей, которая не высыпается, но радуется материнству.

Другие пользователи согласились, что опыт материнства подходит не всем из-за большой нагрузки. «У меня нет никаких претензий к тому, что она сказала. Очень легко воспринять чьи-то размышления о родительстве как личное оскорбление, потому что быть родителем — это чертовски тяжело», — утверждает певица и мать-одиночка Марен Моррис в своем тикток-ролике.

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