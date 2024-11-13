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Общество

Россиянам пригрозили штрафом в 400 тысяч рублей за упоминание чайлдфри в соцсетях и дейтинговых сервисах

20:14 13.11.2024

«Упоминание чайлдфри» в профилях соцсетей и анкетах дейтинговых сервисов может грозить штрафом до 400 тысяч рублей. «Это будет оценено как пропаганда», — заявила изданию «Абзац» зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. На заявление обратило внимания издание «Коса».

Штраф должны платить «те, кто будет преподносить чайлдфри как ценность», объяснила депутат. «Они могут делать это дома на кухне, но не в открытом интернет-пространстве, в соцсетях или приложениях для знакомств. Каждый конкретный случай будут разбирать соответствующие органы — Роскомнадзор и полиция», — добавила Буцкая.

В законопроекте о запрете распространения информации, «направленной на формирование привлекательности отказа от деторождения», сумма в 400 тысяч рублей прописана как максимальное наказание для физлиц. Максимальным размером наказания для юрлиц является штраф в пять миллионов рублей.

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Владельцев сайтов и мобильных приложений законопроект обяжет мониторить контент на предмет «пропаганды чайлдфри».

Законопроект вносит поправки в закон о «пропаганде ЛГБТ». К этому виду «пропаганды» авторы документа отнесли информацию, которая «навязывает отказ» от материнства, а также информацию о «социальной равноценности рождения детей и отказа от деторождения».

Законопроект во вторник, 12 ноября, единогласно одобрила Госдума. 20 ноября законопроект собирается рассмотреть Совет Федерации. 

Штрафы не придется платить «распространяющим информацию» о монашеском образе жизни и обете безбрачия. Поправку внесли по предложению правового управления Московской патриархии.

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