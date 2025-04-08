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Мир

Литва потребовала от организаторов концерта Орбакайте выяснить ее позицию по поводу войны и Крыма

2 минуты чтения 17:37

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал организаторов концерта певицы Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой, выяснить ее позицию относительно вторжения России в Украину и аннексии Крыма, сообщает местное медиа Delfi.

«У организаторов концерта есть возможность задать этот вопрос и представить ответ обществу. Одобряет или нет, поддерживает или нет – не вижу смысла для спекуляций», — заявил политик журналистам. Delfi отмечает, что запланированный на 31 мая концерт Орбакайте вызвал «волну возмущений» в социальных сетях.

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Журналисты сообщают, что ранее литовский активист Валдас Барткявичюс в своем аккаунте в социальной сети Meta обвинил Орбакайте в «участии» в российской пропаганде и выступлении в Крыму в октябре 2022 года. Премьер-министр Литвы подчеркнул, что призыв выяснить реальную позицию Орбакайте нужно адресовать организаторам концерта.

Аргумент о получении награды от Владимира Путина политик посчитал неубедительным. «Я видел в интернете старое фото, на котором Орбакайте запечатлена во время получения награды из рук Путина. Но если оценивать период в 20 лет, то очень много людей получили, но сейчас их позиция в отношении Украины важнее», — отметил Палуцкас.

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Журналисты медиа LRT попытались получить комментарий у организаторов концерта, администрации арены, на площадке которой планируется его провести — их представители отказались отвечать на вопросы. Также комментарий попытались получить от 79-летнего отца певицы Миколаса Орбакаса.

LRT отмечает, что Орбакайте обвиняли также в том, что она подарила семьям российских солдат 50 билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге в марте прошлого года и не выступила с осуждением российского вторжения в Украину. Орбакайте, как утверждают журналисты, имеет российское и литовское гражданства.

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