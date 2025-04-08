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Мир

СМИ: за критикующими Трампа американскими чиновниками следят с помощью ИИ

2 минуты чтения 21:41 8 апреля | Обновлено: 21:42 8 апреля

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа рассказали, что технологи Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) используют искусственный интеллект, чтобы отслеживать сообщения служащих как минимум одного федерального агентства и выявлять в них критику Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Так, источники издания рассказали о внедрении ИИ для слежки за сотрудниками Агентства по охране окружающей среды и поиска в их сообщениях, в том числе в Microsoft Teams, «языка, который считается враждебным по отношению к Трампу или Маску».

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Чиновники Трампа заявили, что DOGE будет искать людей, чья работа не соответствует миссии администрации, утверждают источники Reuters. «Будьте осторожны с тем, что вы говорите, что вы печатаете и что вы делаете», — предупредил сотрудников один из менеджеров.

Кроме того, по словам одного из источников агентства, общение команды DOGE происходит в мессенджере Signal, что может нарушать федеральные правила ведения учета, поскольку настройки мессенджера позволяют сделать сообщения исчезающими через определенный промежуток времени.

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«Если они используют Signal и не сохраняют каждое сообщение в федеральных файлах, то они действуют незаконно», — заявила Кэтлин Кларк, эксперт по правительственной этике из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. По ее словам, внедрение ИИ «похоже на злоупотребление властью с целью подавления или сдерживания высказываний, которые не нравятся президенту».

Также источник Reuters рассказал об использовании чат-бота Grok Илона Маска в рамках работы по сокращению федерального правительства. Как именно использовался сервис, Reuters установить не удалось. Источники агентства добавили, что сотрудники DOGE могут работать в Google Doc, раздавая доступ к файлу сразу нескольким людям.

Reuters отмечает, что использование искусственного интеллекта и мессенджера Signal вызывает опасения экспертов по кибербезопасности. Они полагают, что это может сделать работу DOGE не полностью прозрачной и позволить администрации Трампа использовать полученную информацию для продвижения своих интересов или достижения политических целей.

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