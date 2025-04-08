Индия ужесточила наказание за нарушение миграционных правил

Индия ужесточила миграционные правила. Теперь за их нарушение путешественникам может грозить тюремный срок. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Индии.

В пресс-релизе сказано, что с 4 апреля в стране вступил в силу Закон об иммиграции и иностранцах. Так, за нарушение сроков пребывания в Индии туристов могут приговорить к тюрьме на три года или штрафу в 300 тысяч рупий (чуть меньше 300 тысяч рублей).

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С 2023 года россияне могут находиться на территории страны в течение 90 дней за полугодие. При этом для въезда в страну необходимо получить туристическую визу. Пересечение границы без загранпаспорта или визы будет караться пятилетним тюремным сроком или штрафом в 500 тысяч рупий. За подделку загранпаспорта или визы путешественникам грозит от двух до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона рупий.

Также Индия ввела запрет на использование имени, отличного от того, которое указано в загранпаспорте туриста. В посольстве отметили, что в последнее время в стране участились случаи задержания россиян за нарушение миграционного законодательства.

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Так, накануне стало известно о задержании на Гоа 75-летней россиянки с сыном, Людмилы и Андрея Близнецовых. По данным местной полиции, они проживали в Индии без виз. Генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов заявил, что консульство запросило официальную информацию у индийской стороны.

В то же время телеграм-канал «Улететь» пишет, что пока неизвестно, насколько строго будут исполняться новые правила. Отмечается, что информацию о тех, кто находится в стране нелегально, теперь будут передавать учебные заведения, отели и больницы.