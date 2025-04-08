Число казней в мире достигло максимума за 10 лет

В прошлом году в мире казнили более 1500 человек, что стало максимальным показателем с 2015 года. Однако в реальности цифры могут быть еще выше, так как многие страны скрывают соответствующую статистику, говорится в новом докладе Amnesty International.

Так, по данным организации, в 2024 году было приведено в исполнение 1518 смертных приговоров. Больше было только в 2015 году — 1634. Большинство из них, согласно докладу, были проведены на Ближнем Востоке, так на Иран, Ирак и Саудовскую Аравию пришелся 91% задокументированных казней. Суммарно в этих трех странах казнили 1380 человек.

Легенда андеграунда и человек-мем Умер Паша Техник. Кто он такой и при чем здесь «Ксанакс»? Интернет и мемы 16 минут чтения

Ирак, как сообщается, увеличил число казней почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом — с 16 до 63, Саудовская Аравия в два раза — с 172 до 345, а в Иране число казненных за год выросло на 119 человек — с 853 до 972, что составило 64% от всех зафиксированных казней. Правозащитники отмечают, что смертные приговоры на Ближнем Востоке стали инструментом репрессий в отношении диссидентов, участников протестов, политической оппозиции и представителей этнических меньшинств.

При этом Amnesty International отмечает, что в докладе не учтены тысячи людей, которые, как предполагается, были казнены в Китае, а также в Северной Корее и Вьетнаме. Также из-за вооруженных конфликтов в Палестине и Сирии правозащитники не смогли получить надежную информацию из этих стран.

«Смертная казнь – это отвратительное преступление, которому нет места в современном мире. Хотя в некоторых странах, где, по нашему мнению, казнят тысячи людей ежегодно, данные о казнях по-прежнему являются гостайной, что мешает получать необходимую информацию, все равно очевидно — государства, сохраняющие смертную казнь, составляют изолированное меньшинство», — отметила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Я поставила черный протез глаза Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной» Общество 11 минут чтения

В то же время, по ее словам, в 2024 году смертные приговоры приводились в исполнение всего в 15 странах. «Второй год подряд мы регистрируем такой рекордно низкий показатель, и это говорит о том, что человечество постепенно отказывается от этого жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство наказания», — добавила она.

В США также стали казнить больше людей. Такая тенденция там наблюдается после окончания пандемии коронавируса. В 2024 году там казнили 25 заключенных, а годом ранее — 24 человека. В докладе Amnesty International подчеркивается, что США стала единственной страной среди участниц ОБСЕ, практикующей смертную казнь.