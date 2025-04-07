Рыбак третьи сутки пытается вернуть уплывший на льдине внедорожник

Магаданский рыбак третьи сутки, с субботы, 5 апреля, пытается вернуть свой автомобиль Nissan X-Trail, который унесло в море на льдине. Телеграм-канал «ЧП Магадан» опубликовал фото и видео, на которых спасатели пытаются эвакуировать машину, дрейфующую в сторону Японии.
МЧС предупреждало, что выходить на лед опасно, однако сотни людей вопреки совету отправились рыбачить. В бухте Гертнера в субботу около полудня ветер и волны начали ломать лед, однако часть рыбаков осталась на льдинах, писал телеграм-канал «Весь Магадан».
Всего на льдинах было около 500 автомобилей, под конец дня их оставалось примерно 30, к спасательной операции привлекли гидросамолет, сообщала мэрия Магадана.
30 последних оставшихся рыбаков удалось снять с дрейфующих льдин за двое суток, однако какая часть их имущества, в том числе машин, осталась на льдинах, до сих пор не известно. Авторы телеграм-каналов писали, что рыбаки отказывались возвращаться без улова.
Спасатели несколько раз пытались вернуть уплывающий в море автомобиль одного из рыбаков, Nissan X-Trail, однако безуспешно, рассказали местным СМИ очевидцы. Сначала на помощь пришли «ребята в оранжевых комбинезонах и с досками», но они не справились с задачей, писал «ЧП Магадан». На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин пытаются по широким доскам вывести внедорожник с одной льдины на другую.
«Затем попросили бригаду, которая вчера спасла “Делику”. Результат пока неизвестен», — сообщили авторы телеграм-канала «ЧП Магадан». В комментариях пользователи писали, что накануне этим спасателям удалось успешно вернуть на берег минивэн Mitsubishi Delica.
В феврале в Сахалинской области в Охотское море на льдине унесло около 200 рыбаков. Люди оказались отделены от берега полосой воды шириной 700 метров. Тогда в МЧС тоже говорили, что некоторые рыбаки отказывались сниматься с льдины без своего улова.