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Общество

200 рыбаков унесло на льдине в Охотское море

12:31 28.02.2025

В Охотском море в Сахалинской области с льдины спасают около 200 рыбаков, сообщили в МЧС. Там также пояснили, что от берега их отделят 700 метров. 

«Спасают 11 специалистов и шесть единиц техники МЧС России, в том числе судно на воздушной подушке “Хивус”. В готовности ведомственный вертолет Ми-8», — говорится в сообщении МЧС. 

В середине февраля около 300 рыбаков оказались на отколовшейся льдине в охотском море. В МЧС тогда рассказали, что изначально трещина образовалась от села Мальки до устья реки Долинка, однако затем она довольно быстро достигла ширины в 10 метров. Это помешало многим рыбакам выбраться со льда на берег.

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При этом некоторые рыбаки отказывались от эвакуации без своего улова. «Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова», — сообщали тогда в МЧС. 

В свою очередь, издание «7х7» пишет, что другие рыбаки отказывались от эвакуации без своих снегоходов, некоторые перескакивали на них через воду между льдинами.Тогда всех рыбаков эвакуировали с помощью плавсредств и вертолета.

Год назад на дрейфующей льдине, которая откололась в районе села Стародубовское, оказались более 80 рыбаков. Тогда их унесло от берега более, чем на километр. В их спасении также были задействованы лодки и вертолет.

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