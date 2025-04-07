Глобальное потепление ведет к распространению грибковых инфекций

Глобальное изменение климата способствует распространению инвазивных грибковых инфекций, они появляются в местах, в которых их не опасались врачи, сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на мнение докторов и экспертов.

При этом в мире не хватает новых лекарств, а к старым грибки активно вырабатывают резистентность. Это значит, что лечение не дает желаемого эффекта, а замена в виде интенсивной терапии, химиотерапии и трансплантации органов ведет к увеличению количества пациентов с иммунодефицитом, что также увеличивает нагрузку на системы здравоохранения.

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Журналисты отмечают, что смертность от грибковых инфекций уже превышает показатели смертности от туберкулеза в два раза, одновременно растет число штаммов, которые выработали устойчивость к лечению. Например, грибок Candida auris, который был обнаружен в 2009 году, уже привел к нескольким вспышкам заболеваемости со смертельными исходами в больницах и домах престарелых.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что системах здравоохранения многих стран существуют критические пробелы, не позволяющие эффективно бороться с грибковыми инфекциями. Эксперты сообщают о небольшом количестве новых лекарств и медленном прохождении клинических испытаний. «Он [грибок] не наблюдается и не контролируется. А это значит, что мы не разрабатываем меры по его смягчению», — сообщает врач-инфекционист и исследователь из Сиднейского университета Джастин Бирдсли.

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Бирдсли также отметил, что многие из лекарств не предлагают пациентам нового механизма воздействия на грибок — их химические соединения часто уже используются в сельском хозяйстве. Это создает опасность возникновения резистентности в окружающей среде, с которой не справятся новые лекарства. При этом грибки чаще всего проникают в организм человека именно из природы, а не при контакте с людьми.

ВОЗ утверждает, что существующие тесты для выявления грибковых инфекций недоступны в странах со средним и низким уровнями дохода населения. Эксперты также предупреждают, что из-за сокращения глобального финансирования здравоохранения заболеваемость может вырасти в регионах, страдающих от эпидемии ВИЧ.