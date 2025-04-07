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Мир

Медики узнали способ облегчить боль при эндометриозе

2 минуты чтения 21:11 7 апреля

Ограничение потребления некоторых продуктов может уменьшить боль при эндометриозе, выяснила группа ученых из Ирландии и Шотландии. Об исследовании сообщила газета The Guardian.

Ученые провели опрос о диете при эндометриозе среди 2388 женщин с этим диагнозом. 45 процентов женщин, которые отказались от глютена, сообщили, что болевые ощущения уменьшились. О том же сообщили 45 процентов опрошенных, отказавшихся от молока. Отказ от кофеина привел к улучшению состояния 43 процентов женщин, а от алкоголя — 53 процентов.

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По мнению авторов исследования, отказ от глютена и молока приводит к изменениям бактериального баланса кишечника, от кофеина — к улучшению сна и, как следствие, к уменьшению боли, которая обычно усиливается, когда люди устают.

Также об улучшениях сообщили около 30 процентов женщин, отказавшихся от чеснока и лука, 40 процентов, переставших употреблять обработанную пищу, такую как мороженое, готовые блюда и сладости.

«Мне кажется, что мы находимся на пороге чего-то действительно важного в понимании того, как диета влияет на симптомы эндометриоза. Для женщин очень важно чувствовать, что они могут сделать что-то самостоятельно, чтобы справиться с болью, вызванной эндометриозом, — это невероятно воодушевляет», — заявила Филиппа Сондерс, ведущий автор исследования и профессор Эдинбургского университета.

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Эксперты, опрошенные The Guardian, посоветовали консультироваться с врачом прежде, чем исключать какие-либо продукты из рациона, так как необходимы более тщательные исследования диет при эндометриозе.

По данным ВОЗ, эндометриозом болеет примерно каждая десятая женщина в мире — 190 миллионов человек. При этом заболевании ткань, подобная слою, выстилающему матку, начинает разрастаться за ее пределами. Это состояние может вызывать боль, которая может усиливаться во время месячных, полового акта, мочеиспускания и дефекации.

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