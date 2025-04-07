Каждые две минуты из-за осложнений при беременности в мире умирает женщина

Из-за осложнений в ходе беременности или родов каждые две минуты в 2023 году в мире умирала одна женщина, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем новом докладе о тенденциях в области материнской смертности.

ВОЗ отмечает, что в современном мире шансы женщины выжить во время беременности и родов выше, чем во все остальные годы — материнская смертность за период с 2000 по 2023 год сократилась на 40 процентов. Однако с 2016 года темпы улучшения показателей значительно замедлились, а существующие сегодня перспективы сокращения финансирования создают угрозу «серьезного отката назад» ключевых показателей.

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В пресс-релизе, посвященном выходу доклада, отмечено, что в последние годы по всему миру наблюдался и рост материнской смертности. Например, в 2021 году из-за осложнений умерло на 40 тысяч женщин больше, чем в предыдущем 2020 году. Причем такое изменение показателей нельзя связать за эпидемией ковида — ВОЗ утверждает, что основная причина в «повсеместных перебоях» с оказанием медицинских услуг в области материнства. За 2023 год из-за осложнений во время беременности или родов умерло 260 тысяч женщин.

Авторы текста предупреждают, что сокращение финансирования гуманитарных миссий уже привело к закрытию медицинских учреждений и потере медицинских работников во многих странах мира, нарушены цепочки поставок критически важных лекарств, которые позволяют справиться с основными причинами смерти матерей.

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«Мир должен срочно инвестировать в акушерок, медсестер и работников общественного здравоохранения, чтобы у каждой матери и ребенка был шанс выжить и процветать», — отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. Она также отметила, что высокий риск материнской смертности связан с показателями смертей младенцев.

В ВОЗ отметили, что более 70 процентов случаев смерти матерей приходится на регион Африки, располагающийся к югу от Сахары. В пятерку стран с самими высокими показателями риска для женщин вошли Чад, ЦАР, Нигерия, Сомали и Афганистан.