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Мир

Ученые создали чат-бот для лечения депрессии

2 минуты чтения 15:47

Американские медики из Дартмутского колледжа сообщили, что им удалось создать чат-бот Therabot, который можно применять при лечении депрессии, тревожности и расстройства пищевого поведения. На результаты клинических испытаний обратило внимание издание N+1.

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Для клинических испытаний ученые отобрали 210 пациентов с большим депрессивным расстройством, генерализованным тревожным расстройством или с расстройством пищевого поведения. 106 человек получили доступ к чат-боту на четыре недели, а остальные — получали стандартную поддержку во время исследования, доступ к чат-боту им предоставили уже после окончания эксперимента.

У участников исследования, которые пользовались чат-ботом, результаты лечения психических расстройств оказались вдвое выше, чем в контрольной группе. Например, у людей с большим депрессивным расстройством, которые пользовались чат-ботом, количество баллов, с помощью которых оценивают степень расстройства, уменьшилось на 6,13, а у представителей контрольной группы — на 2,63. Также пользователи Therabot заявили, что взаимодействие с приложением сопоставимо с лечением у психотерапевта.

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Ранее китайские ученые разработали приложение для лечения бессонницы на основе методов когнитивно-поведенческой терапии. В испытаниях приняли участие 708 человек с бессонницей и симптомами субклинической депрессии в возрасте от 15 до 25 лет. Половина испытуемых проходила шестинедельное лечение с применением мобильного приложения. В результате у тех, кто лечил бессонницу с помощью приложения, у 60 процентов в течение года наблюдалась ремиссия. Также в этой группе была значительно более низкая заболеваемость депрессией.

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