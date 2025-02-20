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Общество

Лечение бессонницы с помощью приложения снизило уровень депрессии среди молодежи

18:21 20.02.2025

Китайские ученые в ходе исследования, проведенного совместно медицинским факультетом Китайского университета в Гонконге и Шестой больницей Пекинского университета, выяснили, что лечение бессонницы с помощью цифровой когнитивно-поведенческой терапии снизило уровень заболеваемости депрессией среди молодежи на 40%. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, это первое подобное исследование в Азии. По данным ChinaDaily, в нем приняли участие 708 человек в возрасте от 15 до 25 лет, которые страдали бессонницей и у которых наблюдались симптомы субклинической депрессии. Половина из них прошла шестинедельное лечение с помощью мобильного приложения, в то время как другая половина получила лишь общее медицинское обслуживание.

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Отмечается, что в течение года уровень ремиссии бессонницы среди тех, кто проходил лечение с помощью приложения, составил 60%. Также в этой группе уровень заболевания депрессией был значительно ниже, чем среди тех, кто не использовал приложение.

Профессор Вин Юн-Квок, заведующий кафедрой психиатрии в Китайском университете, заявил, что исследования, проведенные за последние 10 лет, показали, что депрессия и бессонница взаимосвязаны. «У пациентов с депрессией может быть бессонница. Пациенты с хронической бессонницей сталкиваются с двух-трехкратным риском развития депрессии», — заявил ученый.

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По его словам, мобильные приложения, обеспечивающие цифровую когнитивно-поведенческую терапию при бессоннице, могут восполнить существующие пробелы в сфере оказания психиатрической помощи молодым людям.

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