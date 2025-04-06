СМИ: Россия шпионила за британскими подлодками с помощью яхт олигархов

Британские военные обнаружили в водах страны российские глубоководные датчики, которые используются для слежки за подлодками, сообщает The Times со ссылкой на информацию, полученную от бывших чиновников министерства обороны, высокопоставленных военных и экспертов.

Журналисты утверждают, что российская сторона начала шпионить за британскими коммуникациями еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Подводные беспилотные аппараты, которые располагались рядом с критически важными кабелями, были впервые обнаружены еще в 2020 году.

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Министерство обороны Великобритании, как отмечает The Times, уверено, что целью размещения этих аппаратов был взлом подводных кабелей. Доказательств того, что России это удалось, у журналистов нет.

Размещенные российской стороной датчики, по данным журналистов, должны были отслеживать перемещение британских подводных лодок-носителей ядерных ракет. Четыре такие лодки обычно становятся невидимыми для потенциального противника во время всего задания. Вероятность того, что Россия способна получать точные данные об их маршруте, в Великобритании сочли угрозой национальной безопасности.

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Часть таких датчиков выбросило на берег, но большинство удалось обнаружить британскому флоту. В публикации также отмечается, что у силовиков Великобритании имеются разведанные об использовании яхт российских олигархов для установки и извлечения глубоководного оборудования, а также о непосредственном наблюдении за военными кораблями страны в акваториях других государств.

Журналисты отмечают, что им не удалось получить доступ к информации о доказательствах других действий России против Великобритании на море. Источники издания сравнивают технологическое противостояние между двумя странами с космической гонкой времен Холодной войны и утверждают, что Великобритании придется рассмотреть вопрос о создании собственного оборонительного поля.