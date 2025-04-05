ГРУ России прятало самодельную взрывчатку в посылках с секс-игрушками и поддельной косметикой, чтобы устраивать диверсии в странах Европы, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских спецслужбах.

Взрывные устройства находились в подушках, которые, как утверждают журналисты, связанные с ГРУ люди размещали в коробках и отправляли по почте. По данным Reuters, европейские силовики уверены, что предполагаемые диверсии на европейских складах были репетицией перед подрывом взрывчатки на самолетах, следующих в США и Канаду.

Почему партия войны боится переговоров И как у них слепая вера в «верховного» уживается с ожиданием предательства Политика 5 минут чтения

Взрывы посылок произошли 19-21 июля 2024 года в британском Бирмингеме, немецком Лейпциге и в окрестностях столицы Польши, Варшавы. Агентство сообщает, что результатом инцидентов стали лишь пожары на складах курьерских служб, люди не получили серьезных травм. В Европе посчитали это тактикой России по дестабилизации ситуации в странах-союзницах Украины

Reuters также сообщает, что ключевую роль в операции сыграл украинец Владислав Деркавец, проживавший в Польше. Именно он, по данным источников, по указанию ГРУ забрал в литовском Каунасе несколько коробок, собрал из них посылки со взрывчаткой, установил время взрыва, а затем передал коробки для отправки.

Почему российская армия несет огромные потери? Одна из причин — «война в долг», когда командиры подгоняют реальность под лживые отчеты Политика 5 минут чтения

Его сообщником, как отмечают журналисты, был россиянин Александр Безрукавый. Он занимался изучением логистики передвижения посылок в США и Канаду для будущих диверсий, для этого мужчина отправлял пробные посылки в эти страны. Безрукавый был арестован в Боснии и Герцеговине и экстрадирован в Польшу в феврале 2025 года, Деркавец также был задержан польскими властями.

Специалист по обезвреживанию бомб Ярослав Стельмах в разговоре с Reuters отметил, что такие взрывные устройства из-за небольшого размера не могут вызвать большой пожар, но их бывает тяжело обнаружить. Источники агентства сообщили, что бомбы были собраны с использованием дешевых китайских гаджетов, а также доступных в пиротехнических и сельскохозяйственных магазинах материалов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти обвинения «очередными фейковыми новостями или проявлением слепой русофобии».