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Мир

Российского блогера арестовали за преследования и оскорбления филиппинцев

2 минуты чтения 18:39 4 апреля | Обновлено: 18:40 4 апреля

33-летнего Виталия Здоровецкого арестовали на Филиппинах из-за многочисленных жалоб местных жителей в связи с попыткой кражи и оскорблениями во время прямой трансляции. Об этом сообщает South China Morning Post.

Здоровецкого арестовали как «нежелательного» иностранного туриста. Теперь ему грозит депортация с Филиппин и внесение в черный список страны. Местные СМИ утверждают, что посты блогера в соцсетях спровоцировали ответную реакцию после того, как он преследовал и оскорблял филиппинцев в районе Бонифачо Глобал Сити и на острове Боракай.

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В одном из видеороликов Здоровецкий угрожает ограбить филиппинку, а затем оскорбляет ее за то, что она носит маску на лице. Мужчина также разместил видео, на котором он пристает к охранникам в городе, крадет у них кепки и запрыгивает на патрульный мотоцикл.

Как пишет South China Morning Post, Здоровецкого отправили в следственный изолятор в городе Тагиг. Представитель иммиграционной службы Дана Сандовал заявила, что в случае депортации блогеру придется оплатить все расходы. Также ему будет запрещен повторный въезд в страну. Однако, по ее словам, если блогеру будут выдвинуты уголовные обвинения, ему грозит судебное разбирательство, прежде чем он сможет покинуть Филиппины.

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Издание отмечает, что даже во время ареста Здоровецкий продолжал издеваться и провоцировать правоохранителей, не раскаиваясь в содеянном. «Когда снимали арест, было видно, как он целует камеру», — рассказала Сандовал.

По ее словам, в социальных сетях Здоровецкого можно увидеть, как он демонстрирует подобное поведение в других странах, где ему якобы запрещали аналогичные выходки.

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