Пентхаус на вершине самого тонкого небоскреба в мире выставили на продажу

В Нью-Йорке выставили на продажу четырехэтажный пентхауз на вершине небоскреба «Башня Стейнвей», считающегося самым тонким небоскребом в мире. Окна пентхауза стоимостью 110 миллионов долларов смотрят на Центральный парк с высоты 435 метров, сообщила CNN.

Четырехэтажный «квадроплекс» занимает этажи с 80 по 83. Интерьеры разработала студия Sofield, на втором этаже находится «развлекательный люкс», на третьем «основной люкс», а на четвертом находится «коронный люкс» с баром и просмотровым залом. Всего в пентхаузе пять спален, шесть ванных комнат и две террасы, а также 360-градусный вид на Нью-Йорк, рассказали журналисты.

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«Башня Стейнвей» находится на «улице миллиардеров» Манхэттена, неподалеку от «Сентрал-Парк-Тауэр», второго по высоте здания города после современного «Всемирного торгового центра». Четырехэтажные квартиры встречаются в городе редко, передает CNN. Похожая, тоже на «улице миллиардеров», была продана за до сих пор рекордные 238 миллионов долларов и стала самым дорогим жильем, когда-либо проданным в США.

Фасад башни кажется меняющимся в течение дня, поскольку цвет и текстура терракотовых блоков меняются под воздействием света. В интерьере небоскреба дизайнеры постарались создать атмосферу роскоши, используя в общих помещениях мрамор, черненую сталь и бархат. Стены украшают картины Пабло Пикассо и Анри Матисса, в числе удобств на территории здания —большой бассейн, частные столовые и ландшафтная терраса.

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«Мы все бывали в очень роскошных местах, но я хотел создать здание, которого не может быть больше нигде в мире», — объяснил CNN основатель студии Sofield Уильям Софилд. По его словам, строители небоскреба хотели дать людям «совершенно особый опыт, который можно получить только в Нью-Йорке».

«Башня Стейнвей» была построена в 2022 году на месте, которое когда-то занимало здание компании по производству фортепиано «Стейнвей и сыновья». Небоскреб является одним из самых высоких в Западном полушарии и самым стройным во всем мире, благодаря соотношению высоты к ширине 24:1.

По словам архитекторов, дизайн строения должен напоминать о золотом времени Нью-Йорка конца XIX века, когда «город переживал период небывалого богатства» и начало бума строительства небоскребов.