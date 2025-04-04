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Мир

В Турции почти 650 человек отравились шаурмой

2 минуты чтения 10:01

На северо-западе Турции в Коджаэли почти 650 человек отравились куриной шаурмой, сообщает CNN Türk. По данным телеканала, более 600 человек были госпитализированы, а двое из них на данный момент находятся в критическом состоянии.

Всего, как сообщается, было зарегистрировано 648 случаев отравления. Некоторые пострадавшие получили помощь амбулаторно, однако большинство людей пришлось временно госпитализировать для лечения и наблюдения. Сейчас, по данным канала, почти все они выписаны.

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Закусочная, в которой ели все пострадавшие, расположенная на улице Ататюрка в районе Керфез, уже опечатана, а местные власти проводят необходимые проверки и лабораторные исследования. 

«Наши граждане обратились в больницы с жалобами на тошноту, лихорадку, рвоту и подозрением на отравление после употребления в пищу куриного донера в заведении в районе Керфез. Специалисты по контролю за пищевыми продуктами управления сельского и лесного хозяйства взяли образец куриного донера. В ходе проверок было установлено, что продукция не соответствовала нормам», — приводит ТАСС заявление властей провинции Коджаэли. 

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В публикации также отмечается, что по фактам отравлений возбуждено уголовное дело, двое владельцев точки общественного питания арестованы.  

В середине марта стало известно о массовом отравлении учеников элитной гимназии Екатеринбурга. Тогда, по данным Минздрава Свердловской области, за медицинской помощью обратились по меньшей мере 30 учеников и один взрослый. Большинству пострадавших было от 16 до 18 лет. 

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