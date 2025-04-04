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Мир

Россияне назвали самые опасные для туризма страны

2 минуты чтения 07:58

Российские туристы назвали страны, которые они считают самыми опасными для посещения. Также участники опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование» и Ozon Travel, который опубликовал РБК, рассказали о самых безопасных странах и поделились самыми распространенными трудностями во время отдыха.

Наиболее опасными странами для туризма россияне считают Израиль (21%), Иран (18%) и Мексику (17%). Среди стран с высоким уровнем опасности граждане России также назвали США (17%) и Индию (16%).

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При этом РБК отмечает, что результаты аналогичного опроса, проведенного два года назад, несколько отличаются от нынешних. Тогда самыми опасными странами для посещения респонденты назвали США, Францию, Мексику, Индию и Тунис, а самыми безопасными были Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, Кипр и Китай.

В этом году самой безопасной страной для путешествий россияне назвали Беларусь. Так ответил каждый второй респондент (51%). В тройку лидеров по этому показателю также вошли Китай (33%) и Япония (17%), в затем идут Мальдивы и Турция (по 16%).

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«Самые распространенные неприятности на отдыхе, на которые приходится примерно 40% обращений туристов (а у детей — даже больше) в странах “пляжного” отдыха — это различные ОРВИ, тонзиллиты, отиты и тому подобное», — рассказал управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Кроме того, четверть участников опроса заявили, что хотя бы раз становились жертвами краж или нападений во время отдыха. Так, среди них 14% потеряли деньги или ценности на сумму до 10 тысяч рублей, а еще 7% — от 10 до 50 тысяч рублей. 

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